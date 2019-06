Seconda giornata degli ottavi di finale con tre partite in programma. Nella notte si è giocato nella Serie A brasiliana a nella MLS in USA

Lunedì 3 giugno proseguono le sfide degli ottavi di finale Mondiali Under20. Tre le partite in programma, due nel pomeriggio, sfide a eliminazione diretta. Nella notte spazio ai campionati d’oltre oceano. Nella Serie A brasiliana successi casalinghi per l’Atletico-MG (4-0 su CSA) e dell’Internacional (2-0 su Avai); colpo esterno del Palmeiras, 2-1 in casa della Chapecoense-SC. In Colombia vincono in casa 2-1 il Tolima sull’Atletico Nacionale e 2-0 Junior sul Deportivo Cali. In Perù l’U. de Deportes supera 2-1 il Cajamarca mentre nella MLS in USA il New England Revolution passa 2-1 in casa del Los Angeles Galaxy. Andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale del giorno.

