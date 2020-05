Paderborn – Borussia Dortmund: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Paderborn – Borussia Dortmund del 31 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga

PADERBORN – Domenica 31 maggio alle ore 18 andrà in scena Paderborn – Borussia Dortmund, incontro valido per la ventinovesima giornata di Bundesliga. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio esterno contro l’Augsburg ed in classifica occupano l’ultima posizione solitaria con 19 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Favre che viene dal k.o. interno contro il Bayern Monaco, che ha di fatto assopito le speranze di titolo, ed in classifica occupano la seconda posizione con 57 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PADERBORN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Zingerle in porta, pacchetto difensivo composto da Jans e Collins sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hunmeier e Schonlau. A centrocampo Vasiliadis e Gjasula in cabina di regia con Antwi-Adjej e Holtmann sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Srbeny e Mamba.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Piszczeck, Hummels e Akanji. A centrocampo Emre Can e Dahoud in cabina di regia con Hakimi e Guerreiro sulle corsie esterne mentre davanti spazio ad Hazard e Brandt a supporto di un tra Reyna e Haaland.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Paderborn – Borussia Dortmund, valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Paderborn – Borussia Dortmund

PADERBORN (4-4-2): Zingerle; Jans, Hunemeier, Schonlau, Collins, Antwi-Adjej, Vasiliadis, Gjasula, Holtmann, Srbeny, Mamba. Allenatore: Baumgart

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczeck, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Reyna. Allenatore: Favre

STADIO: Benteler Arena