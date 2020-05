Borussia Dortmund – Bayern Monaco 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Borussia Dortmund – Bayern Monaco del 26 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventottesima giornata di Bundesliga

DORTMUND – Nel tardo pomeriggio di domani, martedì 26 maggio, alle ore 18.30 andrà in scena Borussia Dortmund – Bayern Monaco, match clou della ventottesima giornata di Bundesliga.

La cronaca minuto per minuto

17.34 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Borussia Dortmund con Hazard e Brandt a supporto di Haaland mentre il Bayern Monaco risponde col 4-2-3-1 con Coman, Mulle e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra di Favre che viene dal prezioso successo esterno maturato sul campo del Wolfsburg ed in classifica occupa la seconda posizione con 57 punti. Dall’altra parte c’è c’è la compagine bavarese che è reduce dalla schiacciante vittoria casalinga contro il Francoforte ed in classifica occupa il primo posto solitario con 61 punti

QUI BORUSSIA DORTMUND – Favre dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Burki tra i pali, pacchetto arretrato formato da Akanji, Hummels e Piszczeck. A centrocampo Brandt e Dahoud in cabina di regia con Hakimi e Guerreiro sulle corsie esterne mentre davanti spazio ad Hazard e Sancho alle spalle dell’unica punta Haaland.

QUI BAYERN MONACO – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo Boateng e Alaba. A centrocampo Kimmich e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Gnabry, Muller e Coman alle spalle dell’unica punta Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Dortmund – Bayern Monaco, valevole per la ventottesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Bayern Monaco

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Akankji, Hummels, Piszczeck, Hakimi, Brandt, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland. Allenatore: Favre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard; Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: Signal Iduna Park