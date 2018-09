Padova – Cremonese 1-0 LIVE: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Padova – Cremonese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

PADOVA – Questa sera alle ore 21 si giocherà Padova – Cremonese, incontro valevole per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie B 2018/2019.

La cronaca minuto per minuto

75' Ancora in vantaggio il Padova quando manca un quarto d'ora alla fine della gara

72' Ancora un volta Merelli super!!!!!! Paulinho di nuca ha inidirizzato la palla verso la porta, grande rifelsso dell'estremo difensore

70' Ora la partita è fatta dalla Cremonese. Il Padova si difende puntando alle ripartenze

66' Perrulli rientra e prova il tiro , la conclusione si spegne sui cartelloni pubblicitari.

65' Ancora Merelli , questa volta è Terranova a trovare la via del gol sbarrata dal portiere di casa che blocca un colpo di testa ben indirizzato

63' Sostituzione Padova ESCE: Cappelletti ENTRA: Ravanelli

63' Pulzettivicino al raddoppio, palla fuori di poco

62' Sostituizioni Cremonese ESCONO: Strefezza,Brigenti ENTRANO:Perulli, Paulinho

60' Merelli vola su Strefezza che stava pescando il sette con un tiro a giro

59' Siamo ancora 1-0 e la Cremonese non ha ancora prodotto azioni pericolose

52' La punizioe calciata da Clemenza termina sul fondo

51' Ingenuità di Radunovic che , da solo, raccoglie la palla fuori area con le mani. Punizione per il Padova dal limite dell'area(lato corto)

50' Buon inizio della Cremonese che sta spingendo molto

48' Tiro al volo di Strefezza dopo un calcio d'angolo. Palla lontassima dalla porta

45' nell'intervallo sostituzione Padova ESCE: Bonazzoli ENTRA: Guidone

45' si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO

45' Finisce qui il primo tempo! non c'è recupero

43' Clemenza si lancia dentro l'aerea palla al piede per poi provare il tiro. Ottima risposta di Radunovic

41' La Cremonese produce molto possesso palle, ma spesso del tutto inutile

38' Buona iniziativa di Catrovilli che prova il tiro dai 25. Palla deviati in angolo dalla difesa biancoscudata

36' Merelli intercetta un cross a mezz'aria effettuato da Arini, poteva essere una palla molto pericolosa

34' Pulzetti prova il tiro di prima intenzione da dentro l'area di rigore, buona difesa di Mogos che mura la conclusione

32' Il Padova si difende molto bene e porta spesso all'errore gli avversari che non riescono a reagire

30' La Cremonese sembra aver subito il colpo, sono molti gli errori dei grigiorossi

26' GOL: Grande azione di Broh che salta mezza difesa della Cremonese e serve Clemenza che, con un piatto sinistro, mette alle spalle di Radunovic che non riesce ad intervenire

26' GOOOOOOOOOOOL PADOVAAAAA!!! CLEMENZA! 1-0

25' Buona triangolazione per la Cremonese che porta Emmers al cross. Buona difesa del Padova che manda la palla in corner

23' Partita molto spezzettata per i continui falli da una parte e dall'altra

21' Il Padova sta gestendo la gara, la Cremonese sfrutta molto bene le fasce con Castrovilli e Strefezza

18' Cross al volo di prima di Zampataro. Attento Radunovic ad arrivare sulla palla prima di Bonazzoli

17' prima ammonizione del match per Cappelletti colpevole di aver steso Strefezza diretto verso la porta

14' Fase di studio della gara con le due squadre che cercano il modo migliore per offendere

10' Azione veloce del Padova con Capello e Bonazzoli, ma la palla si perde nell'area dell Cremonese. Può intervenire Radunovic

9' Sugli sviluppi di una puniziote laterale Claiton colpisce la palla con la testa. Intervento semplice per Merelli

8' Partita molto vivace e veloce

6' Buon inizio per la Cremonese, ora il Padova sembra essere più nella partita

3' Merelli superbo su un gran tiro al volo dal vertice destro dell'area di Strefezza. Il portieri di casa si distende e manda la palla in angolo

2' Subito Cremonese in avanti, calcio d'angolo su un cross deviato

1' Padova in completo bianco, pantaloncini e maglietta blu notte con un banda rossa e bianca per la Cremonese

0' Abbattista da il via al mactch! buona gara a tutti

INIZIO PARTITA 21.00 Le squadre stanno entrando 20.56 Le squadre sono nel tunnel, tra poco si comincia 20.50 mancano 10 minuti al posticipo di Serie B. Il Padova arriva dalla sconfitta con la Salernitana, invece la Cremonese dalla vittoria contro lo Spezia TABELLINO LIVE PADOVA (4-3-1-2): Merelli; Zambataro, Ceccaroni, Capelli, Trevisan; Broh, Cappelletti, Pulzetti; Clemenza; Bonazzoli(45' Guidone), Capello. ALL. Bisoli CREMONESE(4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Renzetti; Arini, Castagnetti, Emmers; Castrovilli, Brighenti, Strefezza. ALL.Mandorlini RETI : 26' Clemenza(P) AMMONIZIONI: 17' Cappelletti (P) ESPULSIONI RECUPERO: ARBITRO:Abbattista ore 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Padova-Cremonese , match valido per la quarta giornata di Serie B.

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra veneta che, in questi primi tre giornate, ha raccolto quattro punti: nell’ultimo turno sconfitta in casa della Salernitana per la formazione bianco-scudata. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra lombarda che è reduce dalla vittoria casalinga contro lo Spezia. Due pareggi e e una vittoria, in queste prime tre giornate, per la squadra grigio-rossa che occupa la quarta posizione in classifica con 5 punti.

QUI PADOVA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Merelli in porta, pacchetto arretrato composto da Ravanelli, Capelli e Trevisan. A centrocampo Pulzetti e Cappelletti in cabina di regia con Salviato e Contessa sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Clemenza, Bonazzoli e Capello.

QUI CREMONESE – La formazione ospite dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Radunovic tra i pali, pacchetto arretrato formato da Mogos e Migliore sulle fasce mentre nel mezzo Claiton e Terranova. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Emmers e Arini mezze ali mentre davanti tridente composto da Boultam, Brighenti e Perrulli.

Dove vederla in TV e in streaming

Padova – Cremonese, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Padova – Cremonese

PADOVA (3-4-3): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Pulzetti, Cappelletti, Contessa; Clemenza, Bonazzoli, Capello. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini; Boultam, Brighenti, Perrulli. Allenatore: Andrea Mandorlini

STADIO: Euganeo