Padova – Feralisalò: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Padova – Feralisalò del 3 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata di serie C, girone A

PADOVA – Lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 20.30, allo Stadio Euganeo, il Padova affronterà la Feralpisalò per la sesta giornata di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Le due compagini sono in coabitazione in vetta alla classifica a quota 12 punti, in entrambi i casi frutto di 4 vittorie ed una sconfitta: i patavini hanno subito lo stop di misura (1-0) nella prima giornata sul campo della Pro Vercelli, mentre i lombardi si sono arresi tra le mura amiche con il medesimo punteggio tra le mura amiche con la Pro Patria. I veneti fino a questo momento hanno messo a segno 8 reti e ne hanno subite 3, invece la Feralpisalò è andata in rete 5 volte ed ha subito un solo gol. Sono 6 precedenti tra i due team: a Padova, padroni di casa nnon hanno mai perso: 5 le vittorie della squadra attualmente guidata da Bruno Caneo (ultima 1-0 nella serie C dell’anno scorso) ed 1 pari (1-1 nella serie C 2017/18). L’incontro sarà diretto da Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, gli assistenti saranno Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria, il IV ufficiale è Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste.

QUI PADOVA – Caneo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; Calabrese, Belli e Valentini a completare il reparto arretrato; Cretella, Dezi e Jelenic in mediana; tridente d’attacco formato da Liguori, Vasic e de Marchi.

QUI FERALPISALÒ – La Feralpisalò dovrebbe rispondere col modulo lo stesso modulo con Pizzignacco a difesa della porta; pacchetto difensivo completato da Dimarco, Salines, Benedetti e Legati; a metà campo Zennaro, Balestrero e Icardi; in avanti Pittarello, D’Orazio e Di Molfetta.

Le probabili formazioni di Padova – Feralisalò

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Calabrese, Belli, Valentini; Cretella, Dezi, Jelenic; Liguori, Vasic, de Marchi. Allenatore: Caneo

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Pizzignacco; Dimarco, Salines, Benedetti, Legati; Zennaro, Balestrero, Icardi; Pittarello, D’Orazio, Di Molfetta. Allenatore: Vecchi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro andrà in onda su Rai Sport HD e sarà visibile gratuitamente, oltre ad essere trasmesso gratuitamente in diretta streaming su Eleven Sports