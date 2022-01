Paganese – Bari: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Paganese – Bari di Domenica 30 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

PAGANI – Domenica 30 gennaio 2022 andrà in scena Paganese – Bari , gara valida per la giornata 24 del campionato Serie C – Girone C , il fischio di inizio é in programma per le ore 14:30. Ricordiamo che nell’ultima partita disputata 26 settembre 2021 la stessa era terminata con il risultato di 1-1 . Appuntamento allo stadio dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Michele Giordano di Novava. Sarà coadiuvato da Andrea Niedda di Ozieri e Maicol Ferrari di Rovereto; quarto ufficiale Alessandro Di Graci di Como. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Bari e ne quotano la vittoria a 1.71 mentre il pareggio 3.10 e la sconfitta a 4.80. La Paganese, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 9 e ha subito 10 . Il bilancio del Bari é invece di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 5 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 14:30 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. La classifica di Serie C – Girone C vede al primo posto il Bari con 45 punti, al secondo Monopoli con 38 , al terzo Turris e Virtus Francavilla con 36.

Convocati della Paganese

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, Celesia, Curci, De Santis, Konate, Manarelli, Murolo, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Diop, Del Regno, Iannone, Tommasini.

Sarà dunque disponibile Tissone dopo il turno di squalifica mentre indisponibili Guadagni (contrattura all’adduttore) e Volpicelli (lesione al soleo) oltre a Perlingieri, Schiavino, Zito e Piovaccari. Fermo dal giudice sportivo Bianchi.

Convocati del Bari

Portieri: Frattali, Polverino, Plitko

Difensori: Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Lambiase, Mazzotta, Belli, Terranova, Andreoni, Ricci

Centrocampisti: Maita, Maiello, Di Gennaro, Scavone, Daddario, Mallamo

Attaccanti: Antenucci, Simeri, Cheddira, Citro, Caldarulo

Squalificati D’Errico e Pucino mentre indisponibili Bianco, Botta e Paponi.

Mignani alla vigilia

Il tecnico della squadra biancorrossa ha parlato alla vigilia in conferenza stampa sottolineando come sarà importante fare tesoro proprio di quella gara di andata dove la squadra resto in 10 e fallì un rigore oltre a prendere un gol in contropiede per approcciarsi con la giusta mentalità. Quindi ha fatto un pò il quadro dei giocatori che saranno assenti come Bianco e Paponi che unita alla partenza di Lollo e a due squalificati faranno perdere qualcosa alla squadra. Recuperato invece a tempi record Di Cesare che dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Brogni, Sbampato, Konate; Zanini, Cretella, Martorelli, Firenze, Manarelli; Castaldo, Diop.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Mazzotta, Di Cesare, Terranova, Belli; Maita, Di Gennaro, Mallamo; Cheddira; Antenucci, Simeri

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Paganese – Bari, valida per la giornata 24 del campionato Serie C – Girone C , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Biglietti

La vendita dei biglietti è aperta fino al giorno della partita nei punti vendita “Bar Les jeux sont Faits” e “Bar La Biga” mentre l’accesso all’impianto sportivo sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. La società ricorda l’utilizzo della mascherina Ffp2 e il mantenimento del distanziamento sociale.

PREZZI

TRIBUNA: 20€INTERO, 15€ RIDOTTO (UNDER17, DONNE, OVER65)

DISTINTI: 15€ INTERO, 10€ RIDOTTO (UNDER17, DONNE, OVER65)

CURVA NORD: 10€ INTERO, 7,5€ RIDOTTO (UNDER17, DONNE, OVER65)

SETTORE OSPITI: In attesa di disposizioni dal CAMS

*I prezzi sono esclusi di prevendita