Viterbese – Pescara 1-3: cronaca diretta e risultato in tempo reale

VITERBO – Domenica 30 gennaio, alle ore 14.30, allo Stadio Enrico Rocchi, andrà in scena Viterbese – Pescara, gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Cesena e sono ultimi, a pari merito con il Grosseto, a quota 15 punti, con un cammino di due partite vinte, nove pareggiate e dieci perse; ventuno reti segnate e trentatré incassate. Il bilancio della Viterbese nelle ultime cinque partite giocate é di quattro pareggi e una sconfitta con due gol fatti e cinque subiti. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 4-2 contro il Montevarchi e ripartono dalla quinta posizione, che dividono con l’Ancona Matelica, con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; trentadue gol fatti e venticinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi e due pareggio siglando dieci reti e incassandone quattro. A dirigere il match sarà Enrico Maggio di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Fabrizio Giorgi di Legnano; quarto uomo ufficiale Paolo Bitonti di Bologna. La gara di andata é finita sul risultato di 1-1.

RISULTATO IN DIRETTA: VITERBESE - PESCARA 1-3 (2'T)

SECONDO TEMPO

36' punizione di Volpicelli, in area ultimo tocco di Illanes per l'angolo della Viterbese: palla in area con Illanes che anticipa Martinelli e spazza

34' dentro Simonelli per Bianchimano

33' tentativo di Calcagni con una girata a centroarea con il destro ma palla di poco alta toccando la parte alta della traversa a Sorrentino battuto!

31' palla gol per gli abruzzesi con il mancino dal limite di Diambo e rasoterra che sibila il palo alla sinistra del portiere!

29' fuori D'Ursi per Clemenza e Rasi per Ierardi

27' conclusione di prima intenzione di Bianchi in area a seguito di una respinta della difesa biancazzurra, palla alta. Un pò in difficoltà la squadra di Auteri in questa fase

25' giallo a Rasi per un intervento in ritardo a centrocampo su Calcagni

25' su cross di Pompetti verso il primo palo, interviene da dietro di testa Delle Monache e palla di poco a lato

22' VOLPICELLI!! ACCORCIA LA VITERBESE! Dai 25 metri conclusione a giro con il destro perfetta e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per Sorrentino

19' lascia il campo Ferrari per Blanuta, dentro anche Delle Monache per Rauti

17' senza grossi problemi al momento la difesa

14' dentro Diambo per Memushaj

12' punizione di Volpicelli dai 25 metri, palla scodellata in area dove è attenta la difesa abruzzese a intervenire

7' da Rauti a Ferrari che prova a piazzare il destro ma viene murato da un difensore

4' cartellino giallo per Ricci, punito un suo intervento sulla trequarti difensiva

2' primo spunto per Dario D'Ambrosio in area, buona risposta dell'attento Sorrentino

ben ritrovati con il secondo tempo, Polidori e Calcagni in campo per questo secondo tempo Si riparte!

PRIMO TEMPO

47' l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, a valanga il Pescara che chiude avanti per 3-0 in virtù delle reti del suo tridenti. Solo una chance per i padroni di casa con Bianchimano e per il resto match in controllo del Delfino che ha avuto anche la palla del 4-0 allo scadere. Per ora è tutto, fra pochi minuti torniamo per gustarci la ripresa del gioco

47' su cross dalla sinistra colpo di testa di D'Ursi in area ma alza la mira

45' 2 minuti di recupero

44' ci prova Bianchimano ma il suo tentativo non inquadra lo specchio della porta

40' 3-0!!! RAUTI!!! Lungo lancio in area per il giocatore che vince in modo un pò fortunato un rimpallo in area e non fallisce con il mancino a tu per tu con il portiere calciando alla sua destra

38' tentativo di Adopo dal limite con il destro ma il piazzato è debole, blocca a terra Sorrentino distendendosi sulla sua sinistra

36' chiusura corretta su Pompetti al limite dell'area quindi è D'Ursi a non riuscire a superare un avversario all'ingresso in area

33' D'URSIII!!! 2-0 PESCARA!!! Azione personale del giocatore che al limite dell'area si accentra e al vertice sinistro lascia partire un destro a giro molto bello con palla che si infila sotto il sette con Fumagalli che può solo guardare

29' prova a rispondere con una conclusione dal limite la Viterbese ma palla sporcata in angolo da un difensore. Sugli sviluppi del corner fischiato un fallo in attacco

27' FERRARI!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Cross rasoterra perfetto dalla sinistra di Rasi per l'attaccante che si libera dalla marcatura e fulmina Fumagalli con un tocco da due passi!

24' scintille a centrocampo con l'arbitro che va a punire sia Pompetti che Bianchimano non prima aver chiarito le sue intenzioni

23' si riprende a giocare e Pescara a un nuovo tiro dalla bandierina dalla destra d'attacco ma troppo lungo il cross di Pompetti con palla uscita sul fondo e rimessa per il portiere

21' interruzione di gioco, a terra Bianchimano dopo un contrasto a centrocampo e staff medico in campo

16' lancio di Volpicelli in area ma difetta in precisione e può intervenire Sorrentino in area. Dall'altra parte prolungato verso il secondo palo un cross dalla sinistra ma arriva Fumagalli in uscita

14' gioco fermo, problemi per Illanes e staff medico in campo, problema alla caviglia per lui a seguito di uno scontro fortuito con un avversario

13' cross di Zappella per il tocco di Rauti al volo a centroarea ma è debole e sfera tra le braccia del portiere

9' angolo dalla sinsitra per il Pescara, spiovente in area allontanato dalla difesa quindi conclusione debole del Pescara, blocca senza problemi Fumagalli

6' punizione per la Viterbese che prova a sviluppare un'azione sulla destra ma cross di Volpicelli in area intercettato dalla difesa

2' prova a guadagnare metri in attacco la squadra di Auteri

partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in completo blu, Viterbese in maglia gialla

Ci siamo! Viterbese e Pescara in campo, tutto pronto all'inizio del match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e a agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Viterbese - Pescara.

TABELLINO

VITERBESE: 33 Fumagalli, 3 Martinelli, 5 Urso, 6 Iuliano Onigilio, 7 Volpicelli, 8 Adopo, 13 D’Ambrosio, 20 Bianchimano, 35 Semenzato 67 Alberico, 88 Megelaitis. A disposizione: 77 Bisogno, 2 Polito, 4 Ricci, 10 Simonelli, 11 Mendes Murilo, 15 D’Uffizi, 16 Aromatario, 18 Polidori, 19 Calcagni, 21 Natale, 27 Marengo, 99 Maffei. Allenatore: Punzi Francesco

PESCARA: 22 Sorrentino, 3 Rasi, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 8 Memushaj (dal 14' st 16 Diambo), 9 Ferrari (dal 19' st 43 Blanuta), 13 Zappella, 17 Rauti (dal 19' dt 40 Delle Monache), 21 Pompetti, 27 Veroli, 28 Ingrosso. A disposizione: 14 Iacobucci, 29 Nzita, 68 Ierardi, 97 Clemenza. Allenatore: Gaetano Auteri

Reti: al 27' pt Ferrari, al 33' pt D'Ursi, al 40' st Rauti, al 22' st Volpicelli

Ammonizioni: Pompetti, Bianchimano, Ricci, Rasi

Recupero: 2 minuti nel primo tempo