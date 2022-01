La partita Pescara – Montevarchi del 22 gennaio 2022 in diretta: buon inizio anno per i biancazzurri che contro un avversario molto tonico riesce a creare molte occasioni gol

PESCARA – Sabato 22 gennaio, alle ore 14.30, allo Stadio Adriatico-Cornacchia, andrà in scena Pescara – Aquila Montevarchi, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. Gli abruzzesi, nell’ultimo turno disputato prima della sosta, avevano pareggiato per 12 sul campo dell’Ancona Matelica e ripartono dalla quinta posizione, che dividono proprio con i marchigiani con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; ventiquattro gol fatti e ventitré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi e due pareggio siglando sei reti e incassandone tre. I toscani, invece, avevano perso in casa per 1-3 contro la Reggiana e, sono quattordicesimi, a pari merito con la Fermana, a quota 21 punti, con un cammino di sei partite vinte, tre pareggiate e undici perse; ventuno reti segnate e ventitré incassate. Il bilancio del Montevarchi nelle ultime cinque partite giocate é di due pareggi e tre sconfitte con tre gol fatti e otto subiti. A dirigere il match sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Mario Pinna di Oristano; quarto uomo ufficiale Saverio Esposito di Ercolano. La gara di andata é stata vinta per 1-2 dal Pescara.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULATO FINALE: PESCARA - MONTEVARCHI 4-2 SECONDO TEMPO 49' è finita! Il Pescara supera il Montevarchi 4-2 e inizia nel migliore dei modi il suo 2022. In classifica i biancazzurri rimontati due punti sul Cesena terza forza del campionato. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 49' grande intervento di Giusti su conclusione bassa ravvicinata di Delle Monache! 48' FERRARII!!!! 4-2 PESCARA!!! Su cross dalla sinistra bellissima rovesciata a centroarea dell'attaccante e palla che sorprende il portiere 47' buona azione di Delle Monache che si incunea in area e conclude sull'esterno della rete ma c'è una deviazione della difesa in angolo 46' 4 minuti di recupero 46' dentro Boncompagni per Lischi, dentro anche Nyamsi 45' gioco interrotto con l'arbitro che si ferma dopo uno scatto, staff medico del Pescara che controlla la situazione 42' esce D'Ursi per Delle Monache 39' salvataggio sulla linea di Carpani su cross in area di Memushaj! 37' dai 25 metri ci prova Memushaj in posizione defilata e palla di poco sul fondo 34' esce il capitano Lischi per Poggesi 31' lascia il campo Diambo per Frascatore 24' contropiede per il Pescara con Ferrari che crossa basso sul secondo palo per D'Ursi ma c'è la copertura decisiva del portiere in corner! Sugli sviluppi colpo di testa di Ferrari, smanaccia Giusti salvando da una situazione molto pericolosa! 20' dentro Memushaj per Rasi, lascia il campo Rauti per Clemenza 16' ci prova D'Ursi dal vertice sinistro dell'area ma il suo rasoterra è centrale, blocca Giusti senza problemi 11' anticipo provvidenziale di Giusti con i piedi all'ingresso dell'area. I ritmi restano molto alti, le squadre attaccano senza risparmiarsi 9' su traversone dalla sinistra sul secondo palo ci arriva Ferrari ma un pò in ritardo impatta male e alza la mira 8' INTINACELLI! ACCORCIA IL MONTEVARCHI! Palla recuperata da Mercati in scivolata, palla per Boccadamo che vede libero il compagno a centroarea e tocco rasoterra alla destra 5' lancio in area con Sorrentino che arriva con un pugno. Nell'occasione ha rischiato di essere scavalcato dalla traittoria e dall'altra parte buon affondo dei biancazzurri sulla sinistra e corner conquistato: palla sul secondo palo per l'inserimento di Diambo e palla sopra la traversa 3' dall'altra parte cross corto dal fondo per Ferrari e conclusione di prima intenzione alta! al via il secondo tempo, subito un buon lancio per Barranca in area ma partito in posizione di offside squadre nuovamente in campo con Zappella per Drudi che evidentemente non ha recuperato pienamente dopo l'ultima caduta a fine primo tempo PRIMO TEMPO 47' dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo sul 3-1 per il Pescara. Doppietta per Rauti dopo le reti di Ferrari e Gambale, per ora è tutto, fra pochi istanti pronti a seguire il secondo tempo 46' RAUTIII!!! 3-1 PESCARA!!! Bellissima conclusione dal 7 biancazzurro su sponda di Ferrari e dal limite destro chirurgico con palla sotto il sette alla sinistra del portiere 43' cross di Barranca in area, comoda uscita di Sorrentino in anticipo 39' conclusione velenosa in area di Lunghi ma sfera di poco distante dall'incrocio dei pali alla destra di Sorrentino! 36' gioco fermo, Drudi a terra dopo una ricaduta sul terreno con la schiena. Staff medico in campo a verificare le condizioni del difensore biancazzurro oggi al momento impeccabile 35' colpo di testa in area debole tra le braccia del portiere 31' cambio per il Montevarchi con Intinacelli per Senzamici 31' giallo a De Risio, intervenuto in scivolata a centrocampo 30' su traversone in area, mischia con Giusti reattivo a raggiungere la sfera in uscita bassa 26' altro intervento importante in area di Drudi in scivolata evita una conclusione di Barranca 24' cartellino giallo a Senzamici, punito un intervento in ritardo su Rauti dopo aver perso malamente palla sulla trequarti difensiva: sulla punizione Diambo cerca Veroli sul secondo palo ma troppo largo e il colpo di testa termina sul fondo 22' ospiti pericolosi sugli sviluppi di un corner, traittoria verso il primo palo per il colpo di testa ravvicinato di Senzamici ma Sorrentino è ben piazzato e ci mette i pugni! 20' RAUTII!!! TORNA IN VANTAGGIO IL PESCARA!! Su cross basso dalla sinistra, palla non agganciata e tocco quasi fortuito di Ferrari per il compagno preciso a lascia partire una conclusione potente alla destra del portiere 18' cross basso di Rauti per Ferrari che prova la grande giocata sul primo palo con il tacco ma è impreciso e palla sul fondo 17' chiusura tempestiva in area di Drudi, angolo concesso agli ospiti ma sugli sviluppi conclusione sull'esterno della rete che non spaventa Sorrentino 14' fallo in attacco commesso da Ferrari nel contrasto in area con Carpani che ha rischiato di provocare un rigore 9' GAMBALEE!!! PAREGGIO DEL MONTEVARCHI!! Dal dischetto spiazzato Sorrentino con il giocatore che apre il piattone e infila nell'angolo destro 8' RIGORE PER IL MONTEVARCHI! Intervento ingenuo in area di Diambo su Mercati nel tentativo di rinviare il pallone 6' ingresso in area di Barranca sulla sinistra d'attacco ma conclusione murata dalla difesa ma qualche istante più tardi tentativo dal limite sporcato dalla difesa in angolo, nulla di fatto sugli sviluppi 4' pressing alto di Rauti appena fuori area con Giusti che si deve affrettare al rilancio con i piedi 2' FERRARII!!! PESCARA IN VANTAGGIO. Percussione sulla destra di D'Ursi che arriva fino quasi sul fondo, cross basso sul primo palo dove il numero 9 conclude con il destro in diagonale e sfera alle destra di Giusti Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pescara - Montevarchi. Al via il match con il calcio d'avvio battuto dagli ospiti. TABELLINO PESCARA: 22 Sorrentino, 3 Rasi (dal 20' st 8 Memushaj), 7 D’Ursi (dal 42' st 40 Delle Monache), 9 Ferrari, 16 Diambo (dal 31' st 38 Frascatore), 17 Rauti (dal 20' st 97 Clemenza), 18 Drudi (dal 1' st 13 Zappella), 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 28 Ingrosso. A disposizione: 14 Iacobucci, 24 Bocic, 29 Nzita, 30 De Marchi, 43 Blanuta, 44 Lazcano. Allenatore: Gaetano Autieri AQUILA MONTEVARCHI: 22 Giusti, 2 Achy, 5 Mercati (dal 46' st 28 Boncompagni), 9 Gambale, 13 Barranca , 14 Boccadamo, 16 Lunghi, 18 Lischi (dal 34' st 27 Poggesi), Carpani, 30 Senzamici (dal 31' pt 32 Intinacelli), 88 Mionich. A disposizione: 1 Rinaldi, 17 Nyamsi, 23 Lebrun, 24 Giordelli, 25 Cappelli, 26 Tacchini. Allenatore: Roberto Malotti Reti: al 2' pt Ferrari, al 9' pt Gambale (rigore), al 20' pt Rauti, al 46' pt Rauti, all'8' st Intinacelli, al 48' st Ferrari Ammonizioni: Senzamici, De Risio, Poggesi Recupero: 2 minuti nella primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

PESCARA: 22 Sorrentino, 3 Rasi, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 16 Diambo, 17 Rauti, 18 Drudi, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 28 Ingrosso. A disposizione: 14 Iacobucci, 8 Memushaj, 13 Zappella, 24 Bocic, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 44 Lazcano 97 Clemenza. Allenatore: Gaetano Autieri

AQUILA MONTEVARCHI: 22 Giusti, 2 Achy, 5 Mercati, 9 Gambale, 13 Barranca , 14 Boccadamo, 16 Lunghi, 18 Lischi, Carpani, 30 Senzamici, 88 Mionich. A disposizione: 1 Rinaldi, 17 Nyamsi, 23 Lebrun, 24 Giordelli, 25 Cappelli, 26 Tacchini, 27 Porgessi, 28 Boncompagni, 32 Intinacelli. Allenatore: Roberto Malotti

I convocati del Pescara

14 IACOBUCCI Alessandro

22 SORRENTINO Alessandro

23 CANCELLOTTI Tommaso

18 DRUDI Mirko

38 FRASCATORE Paolo

28 INGROSSO Gianmarco

29 NZITA Mardochee

3 RASI Alessio

27 VEROLI Davide

13 ZAPPELLA Davide

16 DIAMBO Amadou

19 DI RISIO Carlo

44 LAZCANO CELIK Arman

8 MEMUSHAJ Ledian

24 BOCIC Milos

43 BLANUTA Vladislav

97 CLEMENZA Luca

7 D’URSI Eugenio

30 DE MARCHI Michael

40 DFELLE MONACHE Marco

9 FERRARI Franco

17 RAUTI Nicola

I convocati del Montevarchi

PORTIERI: 1 Rinaldi, 22 Giusti;

DIFENSORI: 2 Achy, 14 Boccadamo, 25 Cappelli, 27 Poggesi, 30 Senzamici;

CENTROCAMPISTI: 5 Mercati, 18 Lischi, 23 Lebrun, 24 Giorgelli, 26 Tacchini, 28 Boncompagni, 29 Carpani, 32 Intinacelli, 88 Mionic;

ATTACCANTI: 9 Gambale, 13 Barranca, 16 Lunghi, 17 Nyamsi.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri ha detto che il Montevarchi é una squadra che gioca un ottimo calcio, affronta l’avversario a viso aperto e ha diversi giocatori di spessore tecnico. E’ una squadra ben allenata e finora ha raccolto meno di quanto meritasse. Presupposti per vedere una una bella partita. L’obiettivo é quello di guadagnare posizioni, c’è un girone di ritorno da giocare e può succedere di tutto. anche se Modena e Reggiana ora parrebbero irraggiungibili. Comunque bisognerà vedere cosa succede partita dopo partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Per Auteri probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ingrosso, Drudi e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e De Risio; sulle fasce Zappella e Rasi. Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

QUI MONTEVARCHI – Indisponibili Amatucci, Martinelli, Dutu, Bassano, Jallow, Tozzuolo, Casiello, Doratiotto e Biagi. La formazione allenata da Malotti potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Giusti in porta e Achy, Boccadamo, Senzamici in posizione arretrata. A centrocampo Lischi, Mionic, Mercati e Intinacelli. Sulla trequarti Carpani, di supporto alla coppia di attacco formata da Barranca e Gambale.

Le probabili formazioni di Pescara – Montevarchi

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ingrosso, Drudi, Veroli; Zappella, De Risio, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Boccadamo, Senzamici; Lischi, Mionic, Mercati, Intinacelli; Carpani; Barranca, Gambale. Allenatore: Malotti.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.