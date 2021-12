Pagelle 19° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 19° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

ROMA – La diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre alle 20.45, e non alle 18.30, di martedì 21 dicembre perché a causa di alcune positività accertate nel gruppo della Salernitana, la squadra campana, su indicazione della ASL di Salerno, non é partita alla volta di Udine e, conseguentemente, Udinese-Salernitana é stata rinviata a data da destinarsi.

Bene la Juventus che vince anche contro il Cagliari: un gol per tempo contro un avversario migliorato tatticamente rispetto alle ultime uscite. Per bianconeri due puti guadagnati nella corsa alla Champions sull’Atalanta, frenata a Marassi da una prova di carattere del Genoa; gli orobici provano in più occasioni a violare la porta difesa da Sirigu ma non é serata e ora le lunghezze di distanza dalla vetta della classifica rischiano di diventare otto.

Mercoledì tocca alle restanti restanti sette partite: alle 16.30 sono in programma il derby emiliano Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio; alle 18.30 la capolista Inter riceve il Torino ma contemporaneamente si giocano anche Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. Chiusura del 2021 calcistico di Serie A col botto perché alle 20.45 il Milan é impegnato sul difficile campo dell’Empoli mentre il Napoli ospita lo Spezia.

Le pagelle della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022

Martedì 21 dicembre 2021

18.30

Udinese-Salernitana (rinviata a data da destinarsi)

20.45

Genoa-Atalanta (pagelle – tabellino)

Juventus-Cagliari (pagelle – tabellino)

Mercoledì 22 dicembre 2021

16.30

Sassuolo-Bologna (pagelle – tabellino)

Venezia-Lazio (pagelle – tabellino)

18.30

Inter-Torino (pagelle – tabellino)

Roma-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Verona-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Empoli-Milan (pagelle – tabellino)

Napoli-Spezia (pagelle – tabellino)