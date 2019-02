Fantacalcio, pagelle 26° giornata di Serie B 2018-2019

La settima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

BENEVENTO – Settima giornata di ritorno del campionato di Serie ricchissima di sorprese. La capolista Brescia non va oltre il pareggio sul campo del Padova: Ndoj rimedia al gol messo a segno da Mazzocco. Peggio il Palermo che, allo Scida contro il Crotone, crolla dinanzi alle reti di Rhoden, Mraz e Simy. Ne approfitta il Benevento, che conquista il secondo posto a -4 dalle Rondinelle dopo aver battuto, e scavalcato, il Pescara nell’anticipo delle ore 18: per i sanniti a segno Coda e Volta, inutile il gol del momentaneo pareggio di Mancuso. Il Lecce si impone sul Verona e reggiunge la quarta posizione in classifica grazie alle reti di Lamantia e Lucioni; nei minuti di recupero Laribi accorcia le distanze. La Salernitana batte la Cremonese con Minala e Jallow e ora può sperare playoff. Vince anche il Cosenza contro il Carpi: decisivo il gol di Tuttino. Finisce in parità tra Ascoli e Foggia: i pugliesi passano in vantaggio con ma si fanno rimontare da Deli; di nuovo in vantaggio con Ninkovic si fanno raggiungere da Kragl al 95′.

Mancano ancora i due posticipi. Il Venezia, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica è quattordicesimo con 26 punti, ospita il Perugia, nono con sei lunghezze in più ed reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cosenza. Lo Spezia, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Carpi e in classifica è settimo con 34 punti, riceve il Livorno, che ha nove lunghezze in meno ed è reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezia.

