In serata due sfide in evidenza: Atalanta – Fiorentina per l’andata delle semifinali e Real Madrid – Barcellona

Mercoledì 27 febbraio si é aperto con il campionato argentino in particolare con la Coppa. Successo esterno per 3-2 del Sol de Maio contro Rosario. Nella coppa brasiliana poker fuori dalle mura amiche per l’Atletico GO contro quello CE mentre nella primera division uruguaiana sconfitta casalinga del Nacional 4-1 contro i Wanderers. In coppa libertadores 2-1 di Caracas contro Melgar mentre si chiude senza gol la gara di Copa Sudamericana tra Fluminense e Antofagasta. Scorpacciata di gol (15-0) dell’Auckland City in casa di Tupapa, bene anche Magenta, 0-3 su Solomon Warriors per la OFC Champions League. La giornata dedicata alle coppe si apre nel pomeriggio con la Serie C quindi in scena i principali tornei europei. Tra le varie sfide che seguiremo da sottolineare quella tra Atalanta e Fiorentina che si contentono un posto in finale. Gara di andata molto incerta nel pronostico e che seguiremo anche con il supporto della nostra webcronaca. Gasperini, che recupera in extremis Gomez, evidenzia alla vigilia come la coppa sia la strada piu’ rapida per ottenere un posto in Europa: “Una partita determinante per la stagione, visto che quando riesci ad eliminare la Juventus alimenti anche delle aspettative. La coppa nazionale è la strada più breve per l’Europa League, non la più facile. Tra andata e ritorno ci saranno due mesi di campionato in cui anche i viola avranno delle chance per raggiungere una posizione utile per qualificarsi”. Dall’altra parte Pioli parla cosi dell’avversario: “Loro segnano tantissimi gol, ma ultimamente stanno subendo qualche rete in più rispetto al passato. L’Atalanta ha tre giocatori offensivi fortissimi ed i numeri lo dimostrano, però anche noi abbiamo tanta qualità e velocità”. Sempre in Italia si disputano i posticipi di Serie B del turno infrasettimanale valido per la 26ma giornata mentre in Inghilterra si gioca la Premier League. Chiudiamo con un altro match molto atteso ovvero la semifinale di ritorno della Copa del Re tra Real Madrid e Barcellona. Andiamo dunque a vedere di seguito tutti i risultati della giornata aggiornati in tempo reale.

