I pronostici calcio di mercoledì 27 febbraio riguardano la gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia la ventottesima giornata di Premier League e i posticipi della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. In totale sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Fiorentina – Atalanta 1 (ore 21)

Gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia, che vede contrapposte Fiorentina e Atalanta. Il ritorno si disputerà il prossimo 24 aprile. Dopodichè, chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Lazio e Milan. I viola sono arrivati qui dopo aver eliminato il Torino e umiliato la Roma; gli orobici dopo aver avuto la meglio contro Cagliari e Juventus.

Arsenal – Bornemouth 1 (ore 20.45)

Gara valida per la ventottesima giornata del massimo campionato inglese. L’Arsenal proviene dalla vittoria casalinga contro il Southampton e in classifica è quarto con 53 punti. Diciannove lunghezze in meno per il Bornemouth, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Wolves.

Chelsea – Tottenham 1 (ore 21)

Gara valida per la ventottesima giornata di Premier League. Il Chelsea, nell’ultima partita disputata in campionato, ha perso 6-0 dal Manchester City e in classifica ora è sesto con 50 punti. Dieci lunghezze in più per il Tottenham, terzo e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Burnley.

Liverpool – Watford 1 (ore 21)

Match valido per la ventotteesima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Manchester United ed è la capolista con 66 punti, a +1 dal Manchester City. Ventisei lunghezze in meno per il Watford, settimo e reduce dalla vittoria ottneuta in trasferta sul campo del Cardiff.

Venezia – Perugia under 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Venezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica è quattordicesimo con 26 punti. Sei lunghezze in più per il Perugia, nono e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cosenza.

Spezia – Livorno 1 (ore 21)

Match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Carpi e in classifica è settimo con 34 punti. Nove lunghezze in meno per il Livorno, reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezia.

