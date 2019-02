Benevento-Pescara 2-1, il tabellino: rete decisiva di Volta

Il tabellino di Benevento-Pescara 2-1 il risultato finale, reti di Coda e Volta per la formazione sannita mentre agli abruzzesi non basta Mancuso.

BENEVENTO – Nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B il Benevento batte il Pescara 2-1 e sale in terza posizione. Successo meritato per la formazione campana che sblocca la situazione nel primo tempo con Coda che, dopo aver fallito un rigore, si riscatta con un bel destro dal limite. Nella ripresa il Pescara, al primo acuto, pareggia con Mancuso ma nel finale arriva il colpo di testa di Volta a regalare la vittoria ai campani. Con questo successo la squadra di Bucchi sale in terza posizione mentre il Delfino scivola in quarta.

Benevento-Pescara 2-1: il tabellino del match

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Tuia, Caldirola; Maggio, Bandinelli (78′ Asencio), Crisetig, Buonaiuto (60′ Viola), Letizia; Insigne, Coda (89′ Del Pinto). A disposizione: Gori, Zagari, Gyamfi, Costa, Antei, Del Pinto, Viola, Vokic, Goddard, Telli, Ricci, Armenteros, Asencio. Allenatore:Cristian Bucchi.

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani (77′ Melegoni), Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras (56′ Capone); Monachello (71′ Campagnaro) , Mancuso. A disposizione: Kastrati, Farelli, Bettella, Campagnaro, Elizalde, Perrotta, Pinto, Bruno, Melegoni, Antonucci, Bellini, Capone, Del Sole, Sottil. Allenatore: Giuseppe Pillon.

RETI: 44′ Coda (B), 67′ Mancuso (P), 86′ Volta (B)

AMMONIZIONI: Crisetig, Caldirola (B), Campagnaro (P)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Ciro Vigorito