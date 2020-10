Pagelle 5° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 5° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

REGGIO EMILIA – Nell’anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 Sassuolo e Torino regalano spettacolo pareggiando 3-3. Ennesima rimonta dei padroni di casa che, nel finale, trovano il guizzo giusto con le reti di Chiriches e Caputo a rispondere ai gol di Lukic e del solito Belotti. Di Linetty e Djuricic le altre reti della serata. I neroverdi sprecano così l’occasione per balzare per qualche ora in testa alla classifica.

Sabato alle ore 15 l’Atalanta sarà chiamata a riscattare la sconfitta di Napoli contro la Sampdoria di Ranieri mentre alle ore 18 l’Inter farà visita al Genoa. In serata il Bologna giocherà all’Olimpico e Mihajlovic ritroverà la sua Lazio.

Il lunch match vedrà impegnati il Cagliari, reduce dalla vittoria di Torino, e il Crotone, che nel turno precedente ha inchiodato i Campioni d’Italia della Juventus sul risultato di 1-1. Alle 15 si disputeranno Parma – Spezia e il derby campano Benevento- Napoli. Alle 18 l’Udinese, fresca dei primi tre punti stagionali conquistati contro il Parma, farà visita alla Juventus. Alle 20.45 la Juventus di Pirlo proverà a riscattare la prova opaca dello Scida contro il Verona di Juric, che nel posticipo di lunedì scorso non é iuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Genoa.

Chiude il programma il Monday Night nonché big match Milan – Roma; i rossoneri, dopo la vittoria nel derby, sono in testa alla classifica.

Dove e quando trovare le pagelle della quinta giornata del Campionato di serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 24 ottobre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 23 ottobre

20.45

Sassuolo – Torino (pagelle – tabellino)

Sabato 24 ottobre

15.00

Atalanta – Sampdoria (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa – Inter (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio – Bologna (pagelle – tabellino)

Domenica 25 ottobre

12.30

Caglairi – Crotone (pagelle – tabellino)

15.00

Parma – Spezia (pagelle – tabellino)

Benevento – Napoli (pagelle – tabellino)

18.00

Fiorentina – Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus – Verona (pagelle – tabellino)

Lunedì 26 ottobre

Milan – Roma (pagelle – tabellino)