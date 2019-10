Il centrocampista ascolano si guadagna un bel 7, la sua è stata una serata dove non si è fatto prendere dal nervosismo ed ha fatto vedere che può fare la differenza. Ardemagni e Da Cruz prendono 6,5. De Luca e Mancosu inesistenti, non incidono come sanno fare e si prendono 5,5 e 5

ASCOLI – La partita è stata giocata tutta nel primo tempo, la posta in palio era alta ed entrambe le squadre venivano da un periodo non positivo. Partono subito forte i padroni di casa che trovano dopo cinque minuti di gioco il gol con Ninkovic, molto fortunato a ritrovarsi il pallone sui piedi dopo un doppio rimpallo della difesa ligure. Non passano troppi minuti che gli ospiti raggiungono il pari grazie all’autorete di Pucino. L’azione è partita da un cross in area dell’Entella direttamente su Leali che non trattiene e fa carambolare la palla addosso a Pucino che commette l’autogol. Ardemagni arriva vicino al vantaggio con un colpo di testa, ben servito da Ninkovic, ma Contini è reattivo ed in tuffo manda in corner. É il preludio al vantaggio dell’Ascoli che arriva alla mezzora con un contropiede pazzesco di Da Cruz che si invola superando Chiosa entra in area di rigore e serve Ardemagni tutto solo che stoppa la palla mandando a sedere Contini ed insacca senza problemi il vantaggio.

Gli uomini di Boscaglia si arrabbiano e lo stesso allenatore ligure viene espulso per proteste, gli ospiti chiedevano il fallo di Da Cruz su Chiosa. Proprio nel minuto di recupero Paolucci da una punizione dalla lunga distanza da qualche problema a Leali che in due tempi devia lateralmente la sfera. Il secondo tempo è di tutt’altro aspetto, molto nervosismo e partita per niente bella, entra in cattedra l’arbitro che ammonisce nove giocatori ed espelle Da Cruz a tredici minuti dalla fine e poi al secondo minuto di recupero espelle anche Chiosa per doppia ammonizione. Unica azione da ricordare è l’occasione capitata sui piedi di Piccinocchi che si divora il gol del 3 a 1 da dentro l’area sparando alto sulla traversa da posizione ottima. Il migliore Ninkovic, oggi per lui giornata dove non si fa neanche ammonire e segna il vantaggio. Da Cruz ed Ardemagni si prendono un bel 6,5 peccato solo che l’olandese ingenuamente si fa espellere direttamente dall’arbitro lasciando i suoi in 10. L’attacco dell’Entella è stato avulso, De Luca G. e Mancosu inoperosi.

PAGELLE DI ASCOLI – VIRTUS ENTELLA

ASCOLI (4-3-2-1): Leali 5.5; Valentini 6, Brosco 6.5, Pucino 5.5, Piccinocchi 6; Cavion 6.5, Troiano 6 (73′ Brlek s.v.), Padoin 6; Ninkovic 7 (79′ Gerbo s.v.), Da Cruz 6.5; Ardemagni 6.5 (60′ Scamacca 5.5). A disposizione: Lanni, D’Elia, Ferigra, Gravillon, Laverone, Andreoni, Rosseti, Chajia, Beretta. Allenatore: Zanetti

ENTELLA (4-3-1-2): Contini 6; Coppolaro 6 (80′ Cicconi s.v.), Pellizzer 6, Chiosa 5.5, Sala 6 (71′ Nizzetto 5.5); Eramo 6, Paolucci 6, Schenetti 5.5; Adorjan 5.5; De Luca G. 5.5, Mancosu 5 (73′ De Luca M. s.v.). A disposizione: Borra, Crialese, Sernicola, Poli, Currarino, Ardizzone, Bonini, Toscano, Morra. Allenatore: Boscaglia

Reti: 5′ Ninkovic, 13′ aut. Pucino, 30′ Ardemagni

Assist: Da Cruz

Ammonizioni: Contini, Coppolaro, Pellizzer, De Luca G., Paolucci ed Eramo (VE) Troiano, Pucino, Ardemagni e Padoin (A)

Espulsioni: Da Cruz (A) Chiosa (VE)

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.