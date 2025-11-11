Pagelle Inter-Lazio: Dimarco illumina San Siro, Zaccagni ultimo a mollare

Voti fantacalcio e highlights di Inter-Lazio, per l’11° giornata di Serie A 2025/2026: Dimarco è il migliore del match

MILANO – L’Inter di Cristian Chivu supera la Lazio con un convincente 2-0 nell’11ª giornata di Serie A 2025/2026, confermando solidità e brillantezza in entrambe le fasi. A decidere il match sono le reti di Lautaro Martinez e Bonny, ma il vero protagonista è Federico Dimarco, autore di una prestazione completa e decisiva. Per la Lazio, una serata opaca, con pochi spunti e una difesa troppo vulnerabile.

Federico Dimarco ha confermato ancora una volta di essere uno dei terzini più completi del campionato. Contro la Lazio ha offerto una prestazione da manuale: sempre presente in fase offensiva, ha servito l’assist per il gol del 2-0 con un cross perfetto per Bonny, ma ha anche coperto con attenzione e intensità.

La sua capacità di interpretare il ruolo con intelligenza tattica e tecnica raffinata lo rende fondamentale per l’Inter. Dimarco ha un impatto costante sul gioco, sia nella costruzione che nella rifinitura, e contro la Lazio ha incarnato alla perfezione il concetto di terzino moderno: creativo, disciplinato e decisivo.

I migliori per squadra

Inter

Lazio

INTER (3-5-2): 1 Sommer 6; 25 Akanji 6, 15 Acerbi 6, 95 Bastoni 6.5; 2 Dumfries 5.5 (dal 10′ st 30 Carlos Augusto 6.5), 23 Barella 7, 20 Calhanoglu 6.5 (dal 36′ st 16 Frattesi s.v.), 8 Sucic 6 (dal 10′ st 7 Zielinski 6.5), 32 Dimarco 7; 14 Bonny 7 (dal 36′ st 94 Esposito s.v.), 10 Lautaro Martinez 7 (dal 25′ st 9 Thuram 6). A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel 6; 29 Lazzari 5.5 (dal 23′ st 3 Pellegrini 6), 34 Gila 5.5, 13 Romagnoli 5 (dal 30′ st 25 Provstgaard 6), 77 Marusic 5.5; 8 Guendouzi 5.5, 32 Cataldi 5 (dal 20′ st 5 Vecino 6), 26 Basic 5.5; 18 Isaksen 5 (dal 20′ st 14 Noslin 6), 19 Dia 5 (dal 20′ st 9 Pedro 6), 10 Zaccagni 6.5. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 3′ pt Lautaro, al 17′ st Bonny Ammonizioni: Sarri, Akanji, Susic, Dumfries, Zaccagni Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: Bastoni, Dimarco



Gol vittoria: Lautaro



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Dimarco, Zaccagni