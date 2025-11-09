Inter-Lazio 2-0: i nerazzurri al passo con la Roma in vetta

Diretta Inter-Lazio di domenica 9 novembre 2025: un gol per tempo, di Lautaro e Bonny per rispondere al successo dei giallorossi nel pomeriggio

MILANO – L’Inter batte la Lazio 2-0 al “Meazza” e aggancia la Roma in vetta alla classifica. Una prestazione solida e matura quella dei nerazzurri, che sbloccano il match con Lautaro Martinez dopo appena tre minuti e lo chiudono nella ripresa con il guizzo di Bonny, premiato nel pre-partita come “Rising Star of the Month”. La squadra di Chivu domina per lunghi tratti, mentre la Lazio di Sarri, nervosa e poco incisiva, non riesce mai a impensierire davvero Sommer. Il VAR annulla anche il possibile tris di Zielinski, ma la vittoria resta netta e meritata.

Cronaca e tabellino

RISULTATO FINALE: INTER-LAZIO 2-0 SECONDO TEMPO 50' triplice fischio, l'Inter batte la Lazio 2-0 con reti di Lautaro e Bonny. Buona prova per i nerazzurri che raggiungono in vetta la Roma. Per questa sera è tutto, alla prossima! 47' buona punizione conquistata da Frattesi, fallo di Basic in pressione 45' assegnati 5 minuti di recupero 42' imbucata di Zaccagni con l'esterno per Pellegrini, conclusione sul primo palo e buon intervento di Sommer in angolo! Sugli sviluppi allontana di testa Esposito 39' cross di Dimarco sul secondo palo per Thuram, colpo di testa a lato e fallo su Pellegrini 38' destro in area di Noslin, blocca Sommer 36' in campo Esposito e Frattesi per Bonny e Calhanoglu 35' fallo in attacco di Thuram sul ripiegamento difensivo di Zaccagni 33' conclusione di Carlos Augusto sul primo palo, con i piedi salva Provedel 32' colpo di testa di Gila, pallone sulla traversa non è entrata e Sommer se la ritrova tra la braccia! 31' fallo di Bastoni su Pedro, quindi è Dimarco sempre sul neo entrato. Guadagna metri la Lazio 30' in campo Provstgaard per Romagnoli 29' sponda di Guendouzi per il mancino di Pedro e sfera di un soffio a lato ma sembrava esserci Sommer in tuffo 27' giallo a Zaccagni per proteste 25' in campo Thuram per Lautaro salutato da una standig ovation 23' in campo Pellegrini per Lazzari 21' ZIELINSKI! 3-0 INTER! Stoccata vincente del polacco del limite dell'area sulla sponda di Carlos Augusto. Attenzione il VAR annulla perchè l'azione è stata viziata da un tocco con la mano di Dimarco. Si resta sul punteggio di 2-0 20' tre cambi nella Lazio: Cataldi, Isaksen, Dia per Vecino, Noslin e Pedro 17' BONNY!! RADDOPPIO DELL'INTER!!! Azione molto efficace dei nerazzurri da Zielinski a Lautaro, sponda su Dimarco, cross basso forte in area verso il secondo palo e guizzo vincente da due passi a bruciare il marcatore per il 4° centro stagionale 13' doppio scambio di Barella con Lautaro e conclusione in area per l'argentino con il destro alta da ottima posizione! 10' doppio cambio Inter con Zielinski e Carlos Augusto per Susic e Dumfries 9' fermato in offside Dumfries 8' liberato al tiro Guendouzi ma il suo interno destro è un pò centrale, blocca Sommer 7' fallo tattico di Dumfries su Zaccagni, giallo per lui 2' azione elaborata dell'Inter, cross deviato di Bastoni per l'intervento comodo di Provedel in uscita Inter e Lazio nuovamente in campo, si riparte con il calcio d'avvio battuto dai nerazzurri ben ritrovati, siamo attendendo il rientro delle squadre in campo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio dell'Inter sulla Lazio per 1-0 grazie a Lautaro. Piccola pausa e torniamo 46' fallo tattico di Calhanoglu su Dia, punizione per la Lazio che chiuderà il tempo con il possesso palla. Fallo in attacco di Dia su Dimarco 45' concesso un minuto di recupero 44' buona uscita palla al piede di Dumfries, fallo di Isaksen 43' intervento falloso di Bastoni in scivolata su Isaksen 43' fallo in attaco di Dumfries 41' gioco fermo, Romagnoli a terra dopo un contrasto con Lautaro 36' intervento di Susic da dietro su Zaccagni che era sgusciato bene dopo un controllo, giallo per lui 35' angolo conquistato da Dimarco ma nulla di fatto 32' trattenuta di Akanji su Zaccagni, giallo per lui 29' risponde Isaksen dopo uno scambio ma troppo centrale, blocca Sommer 28' scarico di Dumfries su Akanji al limite dell'area ma dopo un controllo alza troppo la mira 25' apertura di Barella per l'inserimento sull'altro palo di Susic e diagonale con il mancino troppo largo! 24' giallo a Sarri per proteste 24' fallo in attacco di Lautaro su Zaccagni, qualche istante prima Barella tiene troppo palla finendo per perderla 22' pressione fallosa di Bastoni ma con fallo su Isaksen 18' spunto di Zaccagni dalla sinistra, si accentra e quasi al limite calcia di potenza con il destro ma palla alta 17' lancio di Calhanoglu verso l'area dove viene fischiata una spinta a Lautaro su Lazzari 15' cross di Zaccagni insidioso, libera di testa Bastoni a centroarea 12' Susic in verticale per Bonny che da posizione ottiene il massimo, angolo conquistato. Sugli sviluppi colpo di testa largo di Barella 8' punizione conquistata da Barella sulla destra, Dimarco forte sul primo palo con Lautaro che prova ad anticpare di testa Provedel forse ultimo tocco di Gila sul fondo non visto e rimessa dal fondo 5' prova a reagire subito la Lazio ma buona chiusura di Dumfries quindi pressione fallosa di Dia su Calhanoglu 3' LAUTARO MARTINEZ! Inter in vantaggio! Pressione alta dei nerazzurri con Susic, Bastoni scarica sull'argentino che calcia con il destro e pallo sotto l'incrocio dei pali 2' copertura di Romagnoli in area su Barella, azione partita bene da un lancio di Calhanoglu Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Lazio in maglia a sfondo bianco, Inter nella tradizionale nerazzurra Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Nel pre partita premiato Bonny, Rising Star of the month di ottobre Cari lettori di Calciomagazine, ben ritrovati! Siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto la diretta live di Inter-Lazio, match valido per la 12ª giornata di Serie A. L’Inter di Cristian Chivu si schiera con un 3-5-2 offensivo e ricco di talento. Tra i pali c’è Sommer, protetto dal trio difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce spazio alla spinta di Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo agiscono Barella, Calhanoglu e Sucic. In attacco, accanto al capitano Lautaro Martinez, c’è Bonny preferito a Thuram. La Lazio di Maurizio Sarri risponde con il consueto 4-3-3. In porta c’è Provedel, con Lazzari e Marusic sulle corsie difensive e la coppia Gila-Romagnoli al centro. A centrocampo spazio a Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre in attacco il tridente è composto da Isaksen, Dia e Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare. Cronaca di Alessandro Gulizia TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 10' st 30 Carlos Augusto), 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 36' st 16 Frattesi), 8 Sucic (dal 10' st 7 Zielinski), 32 Dimarco; 14 Bonny (dal 36' st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 25' st 9 Thuram). A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari (dal 23' st 3 Pellegrini), 34 Gila, 13 Romagnoli (dal 30' st 25 Provstgaard), 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi (dal 20' st 5 Vecino), 26 Basic; 18 Isaksen (dal 20' st 14 Noslin), 19 Dia (dal 20' st 9 Pedro), 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri. Reti: al 3' pt Lautaro, al 17' st Bonny Ammonizioni: Sarri, Akanji, Susic, Dumfries, Zaccagni Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.

L’arbitro

Sarà il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerono a dirigere Inter-Lazio, match valido match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Con l’Inter sono otto i precedenti con questo direttore di gara: cinque vittorie, un pareggi e due sconfitte. Per quanto riguarda i biancocelesti gli incroci sono tredici: dieci vittorie e tre sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Inter

Sono ben 188 i precedenti tra Inter e Lazio in tutte le competizioni. Il bilancio è nettamente a favore dei milanesi che hanno trovato la vittoria per 79 volte contro le 48 laziali, mentre per 61 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla penultima giornata dello scorso campionato dove Pedro agguanto per due volte l’Inter fissando il risultato sul 2-2, che condannò sia Inter che Lazio che non raggiunsero i respittevi obbiettivi (scudetto ed Europa)

Presentazione del match

Domenica 9 novembre, nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Inter-Lazio, match valido match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che arrivano alla sfida contro l’Inter dopo aver pareggiato vinto la gara casalinga contro il Cagliari per 2-0 grazie alla rete di Isaksen e Zaccagni. I biancocelesti occupano ora l’ottava posizione con 15 punti frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, l’Inter padrona di casa. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo aver vinto in Champions League contro il Kairat per 2-1. Per quel che riguarda il campionato la squadra di Chivu ha trovato una vittoria all’ultimo respiro nel lunch match in trasferta contro il Verona sempre per 2-1. L’Inter occupa la seconda posizione in classifica a parimerito con Roma e Milan a -1 dal Napoli primo.

La gara sarà affidata al sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato da Berti e Cecconi, il quarto uomo sarà Bonacina, mentre al VAR andranno Di Paolo e Aureliano.

QUI INTER – L’Inter di Cristian Chivu si schiererà sul terreno di gioco con il suo classico 3-5-2. Tra i pali andrà Sommer con Akanji, Acerbi e Bastoni a formare il tridente difensivo. A tutta fascia giocheranno Dumfries e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Sucic centrali di centrocampo. Il tandem offensivo sarà composto da Lautaro Martinez e Thuram.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Lazzari e Marusic con Gila e Provstgaard coppia centrale. I tre a centrocampo saranno Guendouzi, Cataldi e Basic con Isaksen, Dia e Zaccagni a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Chalanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

