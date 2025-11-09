Foggia-Benevento 0-3: Tumminello, Mignani e Talia firmano il tris

Diretta di Foggia-Benevento di Domenica 9 novembre 2025: succede tutto nella ripresa con Tumminello che apre in avvio e Talia chiude i giochi nel finale

FOGGIA – Il Benevento conferma il suo ottimo momento di forma e rifila un secco 3-0 al Foggia allo stadio “Zaccheria”, in una gara segnata dall’espulsione di Rizzo nel primo tempo. I giallorossi, cinici e ben organizzati, sfruttano la superiorità numerica nella ripresa con le reti di Tumminello, Mignani e Talia. Per i rossoneri, invece, è notte fonda: quinta sconfitta nelle ultime sei gare e una classifica sempre più preoccupante.

Cronaca della partita

La gara si apre con ritmi discreti, ma il Benevento appare subito più ordinato e propositivo. Il Foggia prova a rispondere con qualche iniziativa di Garofalo e Bevilacqua, ma al 32′ arriva l’episodio che cambia il volto del match: Rizzo interviene in modo scomposto su Lamesta e l’arbitro non ha dubbi, rosso diretto. I padroni di casa restano in dieci e il Benevento prende il controllo del gioco, pur senza trovare il vantaggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, la superiorità numerica si fa sentire. Al 3′ Tumminello, appena entrato, sblocca il risultato: Ricci serve Lamesta, che calcia trovando la respinta di Perucchini, ma l’attaccante è il più lesto sulla ribattuta e insacca. Passano pochi minuti e all’11′ Mignani raddoppia con un colpo di testa preciso su cross dello stesso Lamesta, premiando un’azione insistita sulla corsia destra.

Il Foggia prova a reagire con l’ingresso di Ilicic e Winkelmann, ma la manovra resta sterile. Al 27′ Mehic si fa espellere per doppia ammonizione, ristabilendo la parità numerica, ma il Benevento non si scompone. Al 42′ arriva il sigillo finale: Maita salta due uomini e serve Talia, che a porta vuota firma il definitivo 0-3.

Nel finale, nervosismo e frustrazione si impadroniscono dei rossoneri, che collezionano altri cartellini gialli. Il Benevento, invece, gestisce con maturità e porta a casa tre punti pesanti che consolidano la sua posizione in zona playoff.

Tabellino

FOGGIA: Perucchini F., Buttaro A., Minelli A., Rizzo F., Panico C. (dal 37′ st Fossati D.), Oliva M. (dal 14′ st Winkelmann T.), Garofalo V., Pazienza O. (dal 1′ st Byar N.), D’Amico F., Bevilacqua M. (dal 13′ st Ilicic M.), Sylla Y. (dal 34′ pt Felicioli G.). A disposizione: Agnelli G., Borbei A., Byar N., Castaldi G., Felicioli G., Fossati D., Ilicic M., Magro F., Morelli G., Olivieri E., Pellegrino G., Winkelmann T.

BENEVENTO: Vannucchi G., Scognamillo S., Saio P., Borghini D., Pierozzi E. (dal 1′ st Tumminello M.), Maita M., Prisco A. (dal 1′ st Mehic D.), Ricci G. (dal 36′ st Romano R.), Lamesta D., Manconi J. (dal 36′ st Talia A.), Mignani G. (dal 13′ st Della Morte M.). A disposizione: Carfora L., Della Morte M., Esposito M., Mehic D., Rillo F., Romano R., Russo D., Sena F., Talia A., Tsingaras A., Tumminello M., Viscardi A.

Reti: al 3′ st Tumminello M. (Benevento) , al 11′ st Mignani G. (Benevento) , al 42′ st Talia A. (Benevento) .

Ammonizioni: al 16′ pt Garofalo V. (Foggia), al 23′ pt Bevilacqua M. (Foggia), al 29′ pt Rizzo F. (Foggia), al 31′ st Felicioli G. (Foggia), al 44′ st D’Amico F. (Foggia) al 24′ st Ricci G. (Benevento), al 26′ st Mehic D. (Benevento).

Espulsioni: al 32′ pt Rizzo F. (Foggia) , al 27′ st Mehic D. (Benevento).

Le formazioni ufficiali di Foggia-Benevento

FOGGIA (4-3-1-2): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Pazienza, Oliva, Garofalo; D’Amico; Sylla, Bevilacqua. A disposizione: Borbei, Magro, Felicioli, Ilicic, Fossati, Byar, Morelli, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Olivieri, Winkelmann. Allenatore: Enrico Barilari

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi. A disposizione: Esposito, Russo, Romano, Sena, Viscardi, Rillo, Mehic, Talia, Tsingaras, Carfora, Tumminello, Della Morte. Allenatore: Gaetano Auteri

I convocati del Benevento

Portieri: Esposito, Vannucchi, Russo

Difensori: Borghini, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi

Centrocampisti: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras

Attaccanti: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello

Le parole di Gaetano Auteri

“Il Foggia ha avuto una certa dimensione a livello tattico, ora hanno cambiato tecnico, faranno cose diverse credo dal punto di vista tattico. Il Sorrento di Barilari giocava 4-3-3, può esserci questo piccolo cambiamento. Foggia ha un ambiente sempre ben presente e possiedono una squadra che ha 6-7 giocatori di livello importante. Andremo con la massima attenzione, coerenza e risolutezza ad affrontare la partita. Vogliamo stare davanti a tutti e abbiamo le armi e la forza per farlo. Settimana buona di lavoro, il gruppo è sempre estremamente partecipativo”.

Presentazione del match

Domenica 9 novembre 2025 allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia-Benevento, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. Da una parte, la formazione guidata dal neo-allenatore Enrico Barilari reduce dalla seconda sconfitta consecutiva rimediata sul campo del Potenza (3-0) dopo l’unico successo nelle ultime dieci gare strappato ai danni del Casarano (0-2).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gaetano Auteri che vengono dal pareggio casalingo con il Sorrento (1-1) dopo la terza sconfitta stagionale rimediata a Catania (1-0). I satanelli, che davanti al proprio pubblico vengono da due ko e non vincono ormai dalla seconda giornata con il Sorrento (1-0), vogliono tornare a muovere la classifica per riscattare gli ultimi passi falsi e abbandonare i bassifondi. I sanniti, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono dal 13 settembre (0-3 a Siracusa) e sono reduci da due sconfitte di fila senza segnare, puntano a ritrovare subito la via dei tre punti per poter accorciare sulla capolista Salernitana distante tre lunghezze.

L’ultimo precedente allo ‘Zaccheria’ tra le due compagini, datato 26 gennaio 2025, si chiuse 2-2. L’ultima vittoria dei giallorossi a Foggia, invece, risale al 4 settembre 2011 in Serie C sempre (1-2). Prima di allora ben cinque pareggi di fila. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Cristiano Ursini della sezione di Pescara coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale: Bruno Spina di Barletta. Operatore al Football Video Support: Fabio Cantatore di Molfetta.

QUI FOGGIA – Tra i pali Borbei con Felicioli, Buttaro, Minelli e Panico a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Winkelmann e D’Amico con Byar e Garofalo in mediana. Davanti spazio ad Ilicic e Fossati.

QUI BENEVENTO – A protezione di Vannucchi ci saranno Borghini, Saio e Scognamillo. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi e Ricci con Maita e Prisco in mediana. Davanti spazio al tridente offensivo composto da Lamesta, Tumminello e Manconi.

Le probabili formazioni di Foggia-Benevento

FOGGIA (4-4-2): Borbei; Felicioli, Buttaro, Minelli, Panico; Winkelmann, Byar, Garofalo, D’Amico; Ilicic, Fossati. Allenatore: Enrico Barilari.

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Scognamillo; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Tumminello, Manconi. Allenatore: Gaetano Auteri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Foggia-Benevento, gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 252.