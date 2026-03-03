Cittadella-Inter U23 1-1: Amerighi illude, Rabbi gela i nerazzurri nel finale

Diretta Cittadella-Inter U23 di Martedì 3 marzo 2026: Amerighi segna subito, Rabbi pareggia all’82’. Settima gara senza vittorie per i nerazzurri

CITTADELLA – Il Tombolato restituisce un pareggio che pesa più per l’Inter U23 che per il Cittadella. I nerazzurri, avanti dopo dieci minuti con il primo gol in maglia interista di Amerighi, sembravano in controllo per buona parte del match, ma un calo nella ripresa ha permesso ai veneti di rientrare in partita e trovare l’1-1 con Rabbi all’82’.

Tabellino

CITTADELLA: Saro G., Redolfi A., Zilio A. (dal 1′ st Perretta G.), Angeli M., D’Alessio F., Vita A. (dal 32′ st Bunino C.), Casolari F., Stronati R. (dal 15′ st Anastasia E.), Ghezzi A. (dal 1′ st Rizza A.), Rabbi S., Castelli D. (dal 39′ st Diaw D.). A disposizione: Anastasia E., Barberis A., Bunino C., Crialese C., Diaw D., Gatti R., Gobbato M., Ignatov E., Maniero L., Perretta G., Rizza A.

INTER U23: Calligaris A., Alexiou C., Stante F., Cinquegrano S., Kamate I. (dal 45’+1 st Re Cecconi G.), Bovo L. (dal 34′ st Cocchi M.), Kaczmarski I., Topalovic L. (dal 26′ st Berenbruch T.), Amerighi I. (dal 34′ st Fiordilino L.), Agbonifo R. (dal 26′ st Spinacce M.), La Gumina A.. A disposizione: Berenbruch T., Bovio L., Cocchi M., David A., Fiordilino L., Iddrissou J., Melgrati R., Raimondi P., Re Cecconi G., Spinacce M., Venturini M., Zanchetta M., Zouin A.

Reti: al 37′ st Rabbi S. (Cittadella) , al 10′ pt Amerighi I. (Inter U23) .

Ammonizioni: al 7′ pt Casolari F. (Cittadella), al 27′ pt Ghezzi A. (Cittadella), al 21′ st Perretta G. (Cittadella) al 21′ pt Amerighi I. (Inter U23), al 33′ st Berenbruch T. (Inter U23).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cozzuto proveniente da Formia e Massimiliano Cirillo appartenente alla Sezione di Roma 1. Il Quarto Ufficiale sarà Andrea Migliorini proveniente da Verona, mentre al VAR ci sarà Giovanni Pandolfo appartenente alla Sezione di Castelfranco Veneto. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Martedì 3 marzo 2026, lo Stadio Pier Cesare Tombolato ospiterà la partita Cittadella-Inter U23, sfida valida per la trentesima giornata del Girone A di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Nel match tra Cittadella e Inter U23, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Cittadella, infatti, è al settimo posto grazie a 13 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, segno di un buon cammino. L’Inter U23, invece, si ritrova all’ottavo posto dopo 10 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, mostrando anche esso un buon ruolino di marcia. Alla luce dei dati, la gara appare equilibrata, ma il Cittadella parte leggermente favorito grazie al fattore campo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Cittadella, con 35 gol segnati e 32 subiti, presenta una differenza reti di 3. Allo stesso tempo, l’Inter U23 ha un record di 33 gol segnati e 30 subiti, con una differenza di 3. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano che le due squadre sono molto simili sul piano qualitativo, dato che entrambe hanno una differenza reti positiva di 3 e un equilibrio tra gol fatti e subiti, confermando che il match sarà probabilmente equilibrato e deciso da dettagli o momenti chiave della partita.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.08 per la vittoria del Cittadella, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria dell’Inter U23 è di 3.45, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Il tecnico Iori dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Saro a difesa della porta; D’Alessio, Redolfi e Zilio a completare il pacchetto difensivo; Perretta e Crialese agiranno suille fasce, mentreAmatucci, Barberis e Anastasia in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Bunino e Rabbi. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA L’INTER U23 – Il tecnico Vecchi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Calligaris a difesa della porta; Cinquegrano, Prestia e Alexiou a completare il pacchetto difensivo; A centrocampo giocheranno Kamate, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch e Cocchi; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da La Gumina e Iddrissou. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (3-5-2): Saro; D’Alessio, Redolfi, Zilio; Perretta, Amatucci, Barberis, Anastasia, Crialese; Bunino, Rabbi. Allenatore: Iori.

INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch, Cocchi; La Gumina, Iddrissou. Allenatore: Vecchi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Cittadella e Inter U23 in televisione su Sky Sport (canale 254) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.