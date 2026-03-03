Lecco-Renate 0-3: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Lecco-Renate di Martedi 3 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone A

LECCO – Martedi 3 marzo, alle ore 20:30, allo stadio ” Rigamonti-Ceppi” di Lecco, andrà in scena Lecco-Renate, match valido per la trentesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone A. La squadra di Federico Valente ha 50 punti che valgono il terzo posto alle spalle dell’inossidabile Vicenza e dell’Union Brescia e non vince sul campo amico dall’11 gennaio quando superò la Triestina per 1-0. I nerazzurri, invece, vengono da due vittorie di fila con Inter Under 23 e Dolomiti Bellunesi e sono quinti a quota 48 con il Trento. Ambedue le compagini, quindi, hanno la finestra spalancata sulla zona playoff e sognano in grande. All’andata, al Mino Favini di Meda, il Lecco prevalse per 1-0 con una rete di Sipos.

Alla viglia della sfida tra Calcio Lecco e Renate, a parlare in casa bluceleste è Antonio Metlika. Dopo la sconfitta di Brescia, in casa bluceleste è tempo di analisi per ripartire per il rush finale del torneo. Il giocatore invita tutto l’ambiente a mantenere equilibrio e fiducia nel lavoro svolto. Le sue parole: C’è preoccupazione per i risultati che non stanno arrivando e per un secondo posto ormai lontano “Io penso che serva equilibrio nei giudizi. Come non eravamo campioni del mondo quando vincevamo, non siamo diventati scarsi adesso. Non deve esserci preoccupazione, perché altrimenti si rischia di fare peggio. Dobbiamo andare in campo e fare quello che ci chiede il mister, quello su cui lavoriamo da mesi. I risultati torneranno come sono arrivati prima”.

Che momento state vivendo nello spogliatoio? “In una stagione ci sono alti e bassi. In questi primi mesi dell’anno abbiamo avuto diversi infortuni e perso tanti giocatori. Il calendario è stato fitto e in alcuni momenti non siamo riusciti a esprimere quello per cui lavoriamo ogni giorno”. La squadra a volte sembra scollarsi con troppa frequenza: è anche una conseguenza degli infortuni? “Se analizziamo i gol presi in questo periodo, molti sono arrivati per disattenzioni generali, come contro la Pro Vercelli o su palle inattive. Anche a Brescia sono stati errori nostri a indirizzare la partita. Nel primo tempo non ricordo parate di Furlan: era una gara bloccata, da zero a zero. Dobbiamo ripartire dall’attenzione e dalla compattezza del gruppo”.

Si parla di poca cattiveria sotto porta. “Noi cerchiamo sempre di fare gol, perché segnare è la cosa più bella. Anche i nostri attaccanti mettono cattiveria, poi a volte la fortuna gira dalla tua parte e altre no. Ci alleniamo sempre al massimo e speriamo di raccogliere presto i frutti». Corini ha definito il Lecco “perimetrale”: può essere più pericoloso? «Sicuramente sì. Abbiamo fatto fatica a creare situazioni davvero pericolose negli ultimi metri. Le squadre ci studiano, ma siamo noi che dobbiamo trovare soluzioni con lo staff per tornare a essere incisivi e arrivare più spesso nella zona decisiva». Che risposte vi aspettate contro il Renate? «Non dobbiamo guardare troppo l’avversario. Se siamo il Lecco visto in tante partite di questa stagione, possiamo mettere sotto chiunque. Sono una buona squadra e in forma, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo essere lucidi, attenti e capire i momenti della partita”.

Il Renate, guidato da Luciano Foschi e quinto a 48 punti, arriva con l’intenzione di continuare la corsa verso le prime posizioni. Il 3-4-2-1 degli ospiti garantisce equilibrio difensivo e qualità in fase di ripartenza, con Delcarro e Spalluto come terminali offensivi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LECCO-RENATE]

LECCO: Furlan J., Marrone L., Battistini M., Romani L., Urso O. (dal 27' st Ndongue F.), Metlika A., Duca E. (dal 1' st Zanellato N.), Pellegrino G. (dal 13' st Bonaiti S.), Kritta M. (dal 1' st Rizzo M.), Parker S. (dal 13' st Furrer G.), Konate I.. A disposizione: Anastasini J., Bonaiti S., Constant G., Dalmasso J., Ferrini M., Furrer G., Mihali L., Ndongue F., Nova E., Rizzo M., Voltan D., Zanellato N.



RENATE: Nobile T., Auriletto S., Riviera C., De Zen R., Vesentini F., Cali M. (dal 29' st Ruiz Giraldo P.), Bonetti A. (dal 38' st Muhameti E.), Delcarro A., Vassallo F. (dal 38' st Rossi G.), Ekuban J. (dal 34' st Anelli N.), Karlsson O. (dal 29' st Fall M.). A disposizione: Anelli N., Bartoccioni A., De Leo L., Esposito G., Fall M., Gardoni P., Mastromonaco G., Muhameti E., Nene S., Ori R., Rossi G., Ruiz Giraldo P., Ziu D.



Reti: al 17' pt Delcarro A. (Renate) , al 7' st Cali M. (Renate) , al 28' st Karlsson O. (Renate) .



Ammonizioni: al 9' pt Romani L. (Lecco), al 37' pt Battistini M. (Lecco) al 16' st Riviera C. (Renate).

Furlan J., Marrone L., Battistini M., Romani L., Urso O. (dal 27' st Ndongue F.), Metlika A., Duca E. (dal 1' st Zanellato N.), Pellegrino G. (dal 13' st Bonaiti S.), Kritta M. (dal 1' st Rizzo M.), Parker S. (dal 13' st Furrer G.), Konate I..Anastasini J., Bonaiti S., Constant G., Dalmasso J., Ferrini M., Furrer G., Mihali L., Ndongue F., Nova E., Rizzo M., Voltan D., Zanellato N.Nobile T., Auriletto S., Riviera C., De Zen R., Vesentini F., Cali M. (dal 29' st Ruiz Giraldo P.), Bonetti A. (dal 38' st Muhameti E.), Delcarro A., Vassallo F. (dal 38' st Rossi G.), Ekuban J. (dal 34' st Anelli N.), Karlsson O. (dal 29' st Fall M.).Anelli N., Bartoccioni A., De Leo L., Esposito G., Fall M., Gardoni P., Mastromonaco G., Muhameti E., Nene S., Ori R., Rossi G., Ruiz Giraldo P., Ziu D.al 17' pt Delcarro A. (Renate) , al 7' st Cali M. (Renate) , al 28' st Karlsson O. (Renate) .al 9' pt Romani L. (Lecco), al 37' pt Battistini M. (Lecco) al 16' st Riviera C. (Renate).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gabriele Totaro di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno – Luca Bernasso di Milano, quarto ufficiale Maksym Frasynyak di Gallarate; operatore FVS Nicola Morea di Molfetta.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCO – Il Lecco di Federico Valente si schiera con il 3-4-3: tra i pali c’è Furlan; in difesa spazio al terzetto formato da Kritta, Tanco e Battistini. Sulla linea mediana agiscono Furrer, Zanellato, Metlika e Rizzo, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle corsie. In avanti il tridente composto da Mallamo, Sipos e Frigerio ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

COME ARRIVA IL RENATE – Il Renate di Luciano Foschi si dispone con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Nobile; in difesa spazio al terzetto formato da Riviera, Auriletto e Spedalieri. Sulle corsie agiscono Giraldo e Ghezzi, mentre in mezzo al campo Rossi e Vassallo sono chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Sulla trequarti Cali e Delcarro supportano l’unica punta Spalluto, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra.

Le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Valente.

RENATE (4-3-3): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Foschi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Lecco-Renate, valida per la trentesima giornata di Serie C, girone A, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV.