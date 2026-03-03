Vicenza-Trento 2-3: la capolista cade sotto i colpi di Capone e Pellegrini

Diretta Vicenza-Trento di Martedi 3 marzo 2026: Capone e doppietta di Pellegrini stendono il Vicenza. Biancorossi in rimonta ma sconfitti

VICENZA – Il Romeo Menti vive una notte inattesa: il Trento supera il Vicenza per 3-2, interrompendo la corsa della capolista e centrando il nono risultato utile consecutivo. Una partita vibrante, intensa, con un primo tempo dominato dagli ospiti e una ripresa in cui il Vicenza sfiora una rimonta clamorosa.

Tabellino

L.R. VICENZA: Gagno R., Cuomo G. (dal 1′ st Caferri L.), Leverbe M., Benassai F., Talarico R. (dal 1′ st Alessio F.), Zonta L., Rada A., Pellizzari G., Sandon T. (dal 34′ st Costa F.), Rauti N., Morra C. (dal 17′ st Stuckler D.). A disposizione: Alessio F., Bianchi G., Caferri L., Capello A., Cappelletti D., Cavion M., Costa F., Golin M., Massolo S., Stuckler D., Vescovi M., Vitale M.

TRENTO: Barlocco S., Triacca D., Trainotti A., Corradi C., Maffei M., Aucelli C., Fossati M. (dal 36′ st Sangalli M.), Candelari P. (dal 17′ st Benedetti G.), Ladisa M. (dal 24′ st Chinetti F.), Pellegrini J.2, Capone C. (dal 36′ st Miranda K.). A disposizione: Benedetti G., Chinetti F., Corallo C., Costantini F., Ebone T., Fedele S., Genco A., Miranda K., Muca Z., Rigione M., Sangalli M., Tommasi M.

Reti: al 9′ st Rauti N. (L.R. Vicenza) , al 21′ st Stuckler D. (L.R. Vicenza) al 32′ pt Capone C. (Trento) , al 34′ pt Pellegrini J. (Trento) , al 1′ st Pellegrini J. (Trento) .

Ammonizioni: al 7′ pt Cuomo G. (L.R. Vicenza) al 36′ pt Maffei M. (Trento), al 18′ st Triacca D. (Trento), al 20′ st Corradi C. (Trento).

I convocati del Vicenza

Portieri: Bianchi, Gagno, Massolo.

Difensori: Benassai, Cappelletti, Costa, Cuomo, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi.

Centrocampisti: Caferri, Cavion, Pellizzari, Rada, Talarico, Vitale, Zonta.

Attaccanti: Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler.

I convocati del Trento

Portieri: Berlocco, Tommasi, Costantini.

Difensori: Trainotti, Rigon, Muca, Triacca, Corradi, Miranda, Maffei.

Centrocampisti: Sangalli, Fossati, Benedetti, Aucelli, Candelari, Genco.

Attaccanti: Fedele, Capone, Ebone, Pellegrini, Corallo, Chinetti, Ladiša.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Domenico Leone di Barletta., coadiuvato dagli assistenti Davide Rignanese di Rimini e Francesco Tagliaferri di Faenza, quarto ufficiale Michele Maccorin di Pordenone; operatore FVS Paolo Tomasi di Schio.

La presentazione del match

Martedi 3 marzo, alle ore 20:30, allo stadio ” Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena Vicenza-Trento, match valido per la trentesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone A. Per i biancorossi la marcia finora è trionfale, con grandi possibilità di blindare il primo posto ed evitare dunque i playoff. Ai gialloblù, invece, gli spareggi andrebbero benissimo e sarebbero il coronamento di un percorso straordinario, esaltato ulteriormente da un febbraio di grande livello.

Miglior attacco, miglior difesa del campionato: il Vicenza ha tracciato un solco tra sé stesso e le rivali difficile da colmare. I biancorossi sono lanciati verso la Serie B, sarebbe un gradito ritorno in un torneo abbandonato nel 2017. Fabio Gallo predica prudenza, come è nel gioco delle parti e come si confà a una situazione in cui l’obiettivo non è comunque ancora centrato. Il tecnico di Bollate ha ricevuto nel mese scorso il prestigioso riconoscimento della Panchina d’Oro di categoria, soprattutto per quanto fatto alla guida della Virtus Entella. In Veneto, comunque, ha avuto modo di incrementare il proprio bottino di risultati utili consecutivi portandolo fino a 58: è record, seppur condiviso con Fabio Capello.

Se per il Vicenza la promozione è un obiettivo, per il Trento rappresenta un sogno comunque piuttosto concreto. I gialloblù non hanno mai giocato nel campionato cadetto nella loro storia e l’attuale progetto sta infondendo un notevole ottimismo nella piazza. Va sfruttato il trend recente per una squadra che gioca a forte trazione anteriore, segna molto ma subisce anche tante reti. Contro i biancorossi servirà anche equilibrio per uscire al meglio dalla sfida.

COME ARRIVA LA VICENZA – Il Vicenza di Fabio Gallo si dispone con il 3-5-2: tra i pali c’è Gagno; in difesa spazio al terzetto formato da Cuomo, Leverbe e Sandon. Sulla linea mediana agiscono Caferri, Zonta, Carraro, Alessio e Costa, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Morra e Rauti ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

COME ARRIVA IL TRENTO – Il Trento di Luca Tabbiani si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Tommasi; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Triacca, Fiamozzi, Cappelletti e Meconi. A centrocampo agiscono Giannotti, Fossati e Aucelli, chiamati a garantire equilibrio, dinamismo e qualità nella gestione del possesso. In avanti il tridente formato da Dalmonte, Pellegrini e Capone ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Alessio, Costa; Morra, Rauti. Allenatore: Gallo.

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi; Giannotti, Fossati, Aucelli; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Tabbiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Vicenza-Trento, valida per la trentesima giornata di Serie C, girone A, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV.