Ternana e Vis Pesaro si dividono la posta: 1-1 al “Liberati”

Diretta Ternana-Vis Pesaro di Domenica 9 novembre 2025: botta e risposta tra Stabile e Dubickas nei primi minuti della ripresa

TERNI – Al “Libero Liberati” di Terni va in scena una sfida intensa ma priva di grandi emozioni tra Ternana e Vis Pesaro. Le due squadre si affrontano con prudenza e si dividono la posta in palio con un pareggio che rispecchia l’andamento del match. A segno Stabile per gli ospiti e Dubickas per i rossoverdi, entrambi nei primi minuti della ripresa.

Cronaca della partita

La gara si apre con ritmi contenuti. La Ternana cerca di costruire dal basso, affidandosi alla regia di Tripi e alla spinta di Ndrecka sulla sinistra. La Vis Pesaro si difende con ordine e prova a ripartire con Machin e Giovannini. Nessuna delle due squadre riesce a creare vere occasioni da gol, e il primo tempo si chiude sullo 0-0 senza recupero.

La ripresa si apre con un’immediata svolta: al 3′ st) Stabile approfitta di una disattenzione difensiva e batte D’Alterio con un tocco ravvicinato, portando avanti la Vis Pesaro. La reazione della Ternana è fulminea: al 5′ st Dubickas svetta su un cross preciso di Ndrecka e insacca di testa, riportando subito il punteggio in parità. Da lì in avanti, il match si stabilizza. I cambi di Romano e Esposito non alterano l’equilibrio. Proietti e Garetto provano a dare vivacità ai rossoverdi, ma la difesa ospite regge. Nel finale, qualche scintilla porta alle ammonizioni di Meccariello, Primasso e Pozzi, ma il risultato non cambia. Le squadre si accontentano del punto.

Tabellino

TERNANA: D’Alterio F., Donati F., Meccariello B., Loiacono G., Bianay Balcot C., Tripi F. (dal 22′ st Proietti M.), Vallocchia A., Ndrecka A., Orellana M. (dal 22′ st Garetto M.), Dubickas E. (dal 45’+4 st Turella M.), Ferrante A. (dal 29′ st Leonardi S.). A disposizione: Bruti T., Capuano M., Coltorti A., Durmush M., Garetto M., Leonardi S., Maestrelli A., Martella B., McJannet E., Morlupo A., Pettinari S., Proietti M., Romeo F., Turella M., Valenti M., Vitali T.

VIS PESARO: Pozzi A., Primasso A., Bove D., Ceccacci M., Zoia R., Berengo N., Machin J. (dal 19′ st Paganini L.), Vezzoni F., Di Paola M. (dal 42′ st Mariani E.), Giovannini R. (dal 45’+4 st Ascione S.), Stabile D. P. (dal 45’+4 st Consalvi S.). A disposizione: Ascione S., Beghetto A., Bocs R., Consalvi S., Forte M., Franchetti Rosada L., Fratti D., Guarnone A., Mariani E., Nina C., Paganini L., Tonucci D., Ventre A.

Reti: al 5′ st Dubickas E. (Ternana) al 3′ st Stabile D. P. (Vis Pesaro) .

Ammonizioni: al 36′ st Meccariello B. (Ternana) al 5′ st Primasso A. (Vis Pesaro), al 36′ st Pozzi A. (Vis Pesaro).

Le formazioni ufficiali di Ternana-Vis Pesaro

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Meccariello, Loiacono; Romeo, Vallocchia, Tripi, Ndrecka; Orellana; Ferrante, Dubickas. A disposizione: Vitali, Morlupo, Bianay, McJannet, Leonardi, Maestrelli, Garetto, Valenti, Turella, Bruti, Durmish, Proietti, Martella. Allenatore: Liverani.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove; Zoia, Barengo, Machin, Vezzoni; Giovannini, Di Paola; Stabile. A disposizione: Guardone, Fratti, Tonucci, Nina, Paganini, Forte, Schirliù, Beghetto, Mariani, Franchetti, Ascione, Consalvi, Ventre. Allenatore: Stellone.

Convocati Ternana

Portieri: D’Alterio, Morlupo, Vitali

Difensori: Bianay, Donati, Loiacono, Maestrelli, Martella, Meccariello, Ndrecka, Valenti

Centrocampisti: Bruti, Garetto, McJannet, Proietti, Romeo, Tripi, Vallocchia

Attaccanti: Dubickas, Durmush, Ferrante, Leonardi, Orellana, Pettinari, Turella

La presentazione del match

Domenica 9 novembre, alle ore 20.30, lo stadio “Libero Liberati” di Terni sarà teatro del match tra Ternana e Vis Pesaro, valido per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C. Una sfida che mette di fronte due squadre in buona salute, pronte a giocarsi punti preziosi per consolidare le rispettive posizioni in classifica.

La Ternana, attualmente sesta con 19 punti, ha fin qui raccolto cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte in dodici gare. I rossoverdi hanno segnato 17 reti e ne hanno subite 13. In casa, il bilancio è positivo: tre successi, un pari e una sola sconfitta in cinque partite, con sette gol all’attivo. Nell’ultima uscita, la squadra di Liverani ha pareggiato 3-3 sul campo del Gubbio, confermando la propria capacità di lottare fino all’ultimo.

La Vis Pesaro si presenta al Liberati da dodicesima in classifica con 16 punti, frutto di tre vittorie, sette pareggi e due sconfitte. I biancorossi hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 8. In trasferta, il rendimento è discreto: una vittoria, tre pareggi e due ko in sei gare, con sei reti segnate. Nell’ultima giornata, la squadra di Stellone ha superato la Juventus Next Gen 1-0, rilanciando le proprie ambizioni.

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta ed Emanuele Fumarulo di Barletta. Il quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi di Roma 1, mentre alla FVS è stato designato Gianmarco Macripò di Siena.

COME ARRIVA LA TERNANA – Fabio Liverani, all’ultimo momento, recupera Martella, che dovrebbe partire titolare sulla corsia sinistra, mentre restano indisponibili Brignola, Capuano e Biondini. Il modulo scelto da Liverani dovrebbe essere il 3-4-1-2, con D’Alterio tra i pali La difesa si avvicina alla formazione tipo, con Donati e Martella ai lati di uno tra Meccariello e Loiacono, anche se il primo sembra favorito per una maglia da titolare. Romeo, Vallocchia e Ndrecka a completare la linea mediana insieme a Proietti che dovrebbe essere confermato in regia, preferito a Tripi. In attacco Ferrante è in vantaggio su Pettinari per affiancare Dubickas. Garetto sarà ancora una volta il riferimento sulla trequarti-

COME ARRIVA LA VIS PESARO – Stellone deve fare i conti con ben nove assenze. Il tecnico biancorosso dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Pozzi in porta, Ceccacci, Primato e Bove in difesa, e Zoia e Vezzosi sulle fasce. In mezzo al campo Barengo e Paganini, mentre Giovannini e Di Paola agiranno alle spalle di Stabile, unica punta.

Le probabili formazioni di Ternana-Vis Pesaro

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Meccariello, Martella; Romeo, Vallocchia, Proietti, Ndrecka; Garetto; Ferrante, Dubickas. Allenatore: Liverani.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primato, Bove; Zoia, Barengo, Paganini, Vezzosi; Giovannini, Di Paola; Stabile. Allenatore: Stellone

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport (canale 253 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW.