Pagelle Juventus-Sassuolo del 21 marzo 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Juventus-Sassuolo, per la 30° giornata di Serie A 2025/2026: Muric è il migliore del match
JUVENTUS: Perin M. 6.5, Kalulu P. 6.5, Bremer 5, Kelly L. 6 (dal 34′ st Vlahovic D. 6.5), Cambiaso A. 5.5 (dal 17′ st Miretti F. 5.5), Locatelli M. 5, Conceicao F. 7 (dal 43′ st Zhegrova E. s.v.), McKennie W. 5.5, Thuram K. 5.5 (dal 17′ st Koopmeiners T. 5.5), Yildiz K. 7, Boga J. 5.5 (dal 34′ st Milik A. 6). A disposizione: Adzic V., Cabal J., David J., Di Gregorio M., Gatti F., Koopmeiners T., Kostic F., Milik A., Miretti F., Openda L., Pinsoglio C., Vlahovic D., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..
SASSUOLO: Muric A. 7.5, Walukiewicz S. 6, Idzes J. 5.5, Muharemovic T. 7, Garcia U. 5.5, Berardi D. 6.5 (dal 45’+2 st Doig J. s.v.), Vranckx A. 6 (dal 34′ st Iannoni E. 6), Kone I. 6, Bakola D. 5.5 (dal 24′ st Lauriente A. 6), Volpato C. 6.5 (dal 24′ st Lipani L. 6), Pinamonti A. 7 (dal 35′ st Nzola M. 6). A disposizione: Doig J., Frangella C., Iannoni E., Lauriente A., Lipani L., Moro L., Nzola M., Pedro Felipe, Romagna F., Satalino G., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 14′ pt Yildiz K. (Juventus) , al 7′ st Pinamonti A. (Sassuolo) .
Ammonizioni: al 19′ st Bremer (Juventus) al 29′ st Garcia U. (Sassuolo), al 45’+5 st Lipani L. (Sassuolo).
Rigori sbagliati: al 42′ st Locatelli M. (Juventus).
Recupero: 1′ pt, 6′ st
Assist: Conceiçao, Berardi
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: Izdes
Rigore parato/sbagliato: Muric/Locatelli
I Migliori: Conceicao, Muric