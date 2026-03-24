A Genova il grande volley internazionale: dal 22 al 24 maggio l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite

Dal 22 al 24 maggio Genova ospita l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite: Italia, Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare di altissimo livello al Palasport

GENOVA – Il grande volley internazionale torna protagonista a Genova. È stata presentata oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, il prestigioso torneo di pallavolo femminile che dal 22 al 24 maggio porterà al Palasport quattro tra le Nazionali più forti d’Europa: Italia, Serbia, Turchia e Polonia.

A firmare l’evento è AeQuilibrium, marchio AIA e Premium Partner della Federazione Italiana Pallavolo, che conferma il proprio sostegno alle Nazionali azzurre. Per l’Italia Campione Olimpica e del Mondo, reduce dalle prime due uscite stagionali di Biella e Novara, il quadrangolare rappresenta un passaggio chiave verso la Volleyball Nations League, al via il 3 giugno.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Giorgia Cenni, è stata aperta dalla sindaca Silvia Salis, che ha sottolineato il valore dell’evento per la città: «Genova dimostra ancora una volta di essere un interlocutore credibile per appuntamenti sportivi di livello internazionale. Questo torneo porta al Palasport atlete straordinarie e rafforza il legame tra grandi eventi e movimento sportivo locale».

Velasco: “Sarà un grande torneo. Per me è un ritorno alle origini”

Il CT azzurro Julio Velasco ha ricordato il suo legame con Genova e anticipato alcune novità tecniche della stagione: «Tornare qui è molto bello. Quest’anno sarà particolare: faremo diversi esperimenti, tra cui Antropova in posto 4. Affrontare avversarie di questo livello ci darà indicazioni preziose. E poi, lasciatemelo dire, qui si mangia benissimo: mia nonna era di Camogli, per me è un ritorno alle origini».

Manfredi (FIPAV): “La pallavolo femminile è un traino straordinario”

Il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi ha evidenziato l’importanza dell’evento per il movimento nazionale: «Abbiamo atteso a lungo per portare a Genova un torneo di questo livello. La pallavolo femminile è un motore di crescita per le società del territorio. Grazie alla Sindaca, alla Municipalità e al nostro title sponsor AIA AeQuilibrium per aver reso possibile tutto questo».

Un Palasport rinnovato per ospitare l’élite del volley

Il presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando ha ricordato la trasformazione dell’impianto: «Il Palasport torna a essere il cuore del grande volley internazionale. Guardiamo al futuro con una struttura rinnovata, efficiente e pronta ad accogliere eventi di livello mondiale».

Il sostegno di AIA AeQuilibrium

Per Fulvio Faletra, direttore Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA, il torneo è un’occasione per valorizzare lo sport femminile: «La pallavolo incarna valori come impegno, disciplina e spirito di squadra. Siamo orgogliosi di sostenere questo evento e le Nazionali azzurre».

Il calendario del torneo

22 maggio 2026

16.30 – Polonia vs Turchia

– Polonia vs Turchia 21.00 – Italia vs Serbia

23 maggio 2026

16.30 – Polonia vs Serbia

– Polonia vs Serbia 21.00 – Italia vs Turchia

24 maggio 2026