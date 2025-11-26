Pagelle Lazio-Lecce: Guendouzi cuore pulsante

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Lecce, per la 12° giornata di Serie A 2025/2026: Guendouzi è il migliore del match

ROMA – La Lazio supera il Lecce 2-0 nella 12ª giornata di Serie A 2025/26 grazie a una prestazione solida e alla leadership di Matteo Guendouzi, autore del gol che ha indirizzato la partita. La squadra di Sarri ha mostrato equilibrio e qualità, mentre il Lecce di Di Francesco ha faticato a creare pericoli, trovando in Falcone l’unico vero protagonista.

Matteo Guendouzi è stato il cuore pulsante della Lazio. Al 29’ del primo tempo ha sbloccato la gara con una conclusione precisa, dimostrando freddezza e tempismo. Oltre al gol, ha impressionato per la sua capacità di gestire i ritmi della partita: recuperi, verticalizzazioni e pressing costante hanno reso la sua prova completa e determinante. La sua ammonizione non ha intaccato la lucidità con cui ha guidato i compagni, incarnando lo spirito combattivo richiesto da Sarri.

I migliori per squadra

Lazio

Guendouzi (7, MVP) – Segna il gol che apre la gara e domina in mezzo al campo.

– Segna il gol che apre la gara e domina in mezzo al campo. Basic (7) – Prestazione completa, dinamismo e qualità nella costruzione.

– Prestazione completa, dinamismo e qualità nella costruzione. Provedel (6.5) – Attento e sicuro, neutralizza le poche occasioni avversarie.

– Attento e sicuro, neutralizza le poche occasioni avversarie. Zaccagni (6.5) – Vivace sulla fascia, crea superiorità numerica.

– Vivace sulla fascia, crea superiorità numerica. Marušić (6.5) – Spinta costante e buona copertura difensiva.

Lecce

Falcone (6.5) – Evita un passivo più pesante con interventi importanti.

– Evita un passivo più pesante con interventi importanti. Ramadani (6) – Lotta in mezzo al campo, prova a dare equilibrio.

– Lotta in mezzo al campo, prova a dare equilibrio. N’Dri (6) – Subentrato con energia, cerca di dare vivacità.

– Subentrato con energia, cerca di dare vivacità. Kaba (6) – Porta fisicità e qualche recupero utile.

– Porta fisicità e qualche recupero utile. Coulibaly (5.5) – Tra i più combattivi, prova a resistere alla pressione laziale.

LAZIO: Provedel 6.5, Pellegrini 6 (dal 29′ st Lazzari 6), Guendouzi 7, Zaccagni 6.5, Romagnoli 6, Isaksen 6.5 (dal 38′ st Pedro s.v.), Dia 6 (dal 42′ st Noslin 6.5), Basic 7, Cataldi 6 (dal 1′ st Vecino 6), Gila 6 (dal 42′ st Patric s.v.), Marušić 6.5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri

LECCE: Falcone 6.5, Gaspar 5.5, Morente 5 (dal 31′ st N’Dri 6), Berisha 5 (dal 1′ st Banda 5.5), Veiga 5.5, Ramadani 6, Camarda 5 (dal 1′ st Stulic 5.5), Sottil 5.5 (dal 18′ st Pierotti 5.5), Gallo 5, Coulibaly 5.5 (dal 31′ st Kaba 6), Tiago Gabriel 5. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Di Francesco

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 29′ pt Guendouzi, 50′ st Noslin

Ammoniti: Guendouzi, N’Dri

Recupero: 1′ pt, 7′ st

Assist: –



Gol vittoria: Guendouzi



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Noslin

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Guendouzi, Falcone