Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin firmano la vittoria biancoceleste

Diretta Lazio-Lecce di domenica 23 novembre 2025: un gol per tempo, al 29′ del primo e al 45′ della ripresa per tornare a vincere

ROMA – La Lazio ritrova il sorriso e i tre punti battendo il Lecce per 2-0 allo Stadio Olimpico, nel posticipo della 12ª giornata di Serie A. Decisivi i gol di Guendouzi nel primo tempo e di Noslin nel recupero. Una prova convincente dei biancocelesti, che hanno dominato gran parte della gara e colpito anche due pali, mentre il Lecce ha faticato a rendersi pericoloso.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: LAZIO-LECCE 2-0 SECONDO TEMPO 52' Il match finisce qui! Vincono i biancocelesti! Grazie per averci seguito, alla prossima! 50' Finalmente arriva il 2-0 per la Lazio! Noslin, alla sua prima rete in campionato, la butta dentro di testa su rinvio diretto di Provedel! 45' ci saranno addirittura sette minuti di recupero! 42' Gila lamenta un fastidio muscolare e, pertanto, viene sostituito da Patric. Inoltre entra Noslin, esce Dia 40' ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 38' Esce Isaksen, entra Pedro 37' Ammonito N'Dri per un fallo su Zaccagni 34' Ammonito Guendouzi per un fallo su N'Dri 31' Entrano N'Dri e Kaba, escono Tete Morente e Coulibaly 29' Esce Pellegrini, entra Lazzari. 27' Incredibile doppio palo dei padroni di casa! Prima Guendouzi e poi Zaccagni! 23' E' il turno di Tiago Gabriel, Provedel non si fa beffare. 22' Bello il cross teso di Veiga, ma l'esito non è positivo. Peccato. 18' Entra Pierotti, esce Sottil 17' Sottil crossa da destra, brivido per la difesa biancoceleste ma alla fine il pericolo viene sventato. 12' Basic prova il mancino, ma è alto. I padroni di casa continuano ad attaccare 5' Raddoppio della Lazio con Dia, anzi no! Goal annullato dal Var per una spinta ai danni di Tiago Gabriel. 1' Si riparte. Entrano Stulic e Banda, escono Camarda e Berisha. Entra Vecino, esce Cataldi. PRIMO TEMPO 46' Il primo tempo termina qui, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' Dia si fa pericoloso, ma senza in realtà impensierire Gaspar. 36' Si fa sotto Basic con una botta al volo dalla distanza, ma Falcone c'è 35' Scambio tra Guendouzi e Isaksen ma il tiro viene murato. 29' Lazio in vantaggio! Ha segnato Guendouzi con un bel sigillo di controbalzo dall'interno dell'area di rigore: approfittando di un cross al centro di Basic, il pallone si insacca alla destra del portiere, 1-0! 24' Romagnoli per Basic, poi c'è Dia che, spalle alla porta, apre sulla destra per Guendouzi, incursione di Marušić in area di rigore ma il risultato è un nulla di fatto. 16' Tentativo di Isaksen con il destro, ma il tiro è impreciso: non va. 15' Partita assolutamente bloccata. Giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia: 0-0. 10' Eccoci al decimo, sempre fermo sul pareggio a occhiali. 9' Ci prova Guendouzi dalla distanza, ma il suo destro è debole. 6' Goal di Sottil, anzi no! La rete viene annullata per un precedente contatto del giocatore con Isaksen. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 1' Zaccagni serve Dia, ma Falcone salva con i piedi fuori dall'area. Buon pomeriggio a tutti dall'Olimpico e benvenuti alla diretta della gara tra Lazio e Lecce. Domenica 23 novembre dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento live della partita. TABELLINO LAZIO: Provedel, Pellegrini (dal 29' st Lazzari), Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Isaksen (dal 38' st Pedro), Dia (dal 42' st Noslin), Basic, Cataldi (dal 1' st Vecino), Gila (dal 42' st Patric), Marušić. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. All. Sarri LECCE: Falcone, Gaspar, Morente (dal 31' st N'Dri), Berisha (dal 1' st Banda), Veiga, Ramadani, Camarda (dal 1' st Stulic), Sottil (dal 18' st Pierotti), Gallo, Coulibaly (dal 31' st Kaba), Tiago Gabriel. A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. All. Di Francesco Reti: 29' pt Guendouzi, 50' st Noslin Recupero: 1' pt, 7' st Ammoniti: Guendouzi, N'Dri

Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

LAZIO: Provedel, Pellegrini, Guendouzi, Zaccagni ©, Romagnoli, Isaksen, Dia, Basic, Cataldi, Gila, Marušić. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri



LECCE: Falcone ©, Gaspar, Morente, Berisha, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

L’arbitro

Sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Lazio-Lecce, match valido match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00. Per il direttore di gara sarà la prima volta con Lecce e Lazio.

I precedenti tra Lazio e Lecce

I precedenti tra Lazio e Lecce sono 46: i biancocelesti si sono imposti in 22 occasioni, mentre i salentini hanno vinto 13 volte, mentre sono 12 i pareggi complessivi. Nell’ultimo incrocio, giocato all’ultima giornata dello scorso campionato, il Lecce ha vinto 1-0 all’Olimpico con la rete di Coulibaly che ha salvato i salentini e ha condannato i biancelesti fuori dall’Europa.

Presentazione del match

Domenica 23 novembre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Lecce, match valido match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che nell’ultima partita giocata prima della sosta hanno perso per 2-0 contro l’Inter a San Siro soccombendo alle reti di Lautaro Martinez e Bonny. La squadra di Sarri al momento sono noni in classifica con 15 punti frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Lecce. I salentini sono reduci dallo 0-0 casalingo arrivato contro il Verona. I giallorossi sono in quindicesima posizione a +2 da Genoa e Parma terz’ultime.

La gara sarà affidata al sig. Alberto Ruben Arene della sezione di Torre del Greco coadiuvato da Mastrodonato e Luciani, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre al VAR andranno Serra e Piccinini.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Lazzari con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto Guendouzi, Cataldi e Basic mentre il tridente offensivo vedrà Zaccagni e Isaksen ali con Dia unica punta.

QUI LECCE – Modulo speculare per gli ospiti guidati da Eusebio Di Francesco. Tra i pali andrà Falcone mentre la difesa sarà formata da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In cabina di regia ci sara Ramadani con Coulibaly e Berisha ai suoi lati. Il tridente sarà formato da Morente, Stulic e Sottil.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Lecce valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.