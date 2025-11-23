Arsenal-Tottenham 4-1: Eze show, i Gunners dominano il derby di Londra

Diretta Arsenal-Tottenham di domenica 23 novembre 2025: tripletta di Eze e gol di Trossard, Richarlison accorcia per gli Spurs

LONDRA – Il North London Derby della dodicesima giornata di Premier League si tinge di rosso. All’Emirates Stadium l’Arsenal di Mikel Arteta infligge un pesante 4-1 al Tottenham di Thomas Frank, confermandosi in vetta alla classifica e allungando la striscia di imbattibilità nel derby che dura dal 2022.

Cronaca del match

La partita si accende al 36′: Trossard sblocca il risultato con un destro preciso. Cinque minuti più tardi è Eberechi Eze a firmare il raddoppio, con un inserimento letale che porta i Gunners sul 2-0. Ad inizio ripresa, al 46′, ancora Eze cala il tris con un piattone che non lascia scampo a Vicario. Il Tottenham prova a reagire e al 10′ della ripresa Richarlison accorcia le distanze, ma la speranza dura poco. Al 31′ Eze completa la sua giornata da sogno con la tripletta personale, chiudendo definitivamente il match sul 4-1. Nel finale arrivano anche i cartellini: ammoniti Bentancur, Romero e Porro per gli Spurs, Rice per l’Arsena

Tabellino

ARSENAL: Raya D., Timber J., Saliba W., Hincapie P. (dal 43′ st Mosquera C.), Calafiori R. (dal 45’+2 st Lewis-Skelly M.), Zubimendi M., Rice D., Saka B., Eze E., Trossard L. (dal 33′ st Madueke N.), Merino M. (dal 43′ st Nwaneri E.). A disposizione: Arrizabalaga K., Dowman M., Lewis-Skelly M., Madueke N., Martinelli G., Mosquera C., Norgaard C., Nwaneri E., White B. Allenatore: Arteta M..

TOTTENHAM: Vicario G., Danso K. (dal 1′ st Simons X.), Romero C., van de Ven M., Spence D. (dal 33′ st Porro P.), Palhinha J., Bentancur R. (dal 21′ st Kolo Muani R.), Udogie D., Kudus M. (dal 33′ st Johnson B.), Odobert W. (dal 21′ st Sarr P. M.), Richarlison. A disposizione: Bergvall L., Gray A., Johnson B., Kinsky A., Kolo Muani R., Porro P., Sarr P. M., Simons X., Tel M. Allenatore: Frank T..

Reti: al 36′ pt Trossard L. (Arsenal) , al 41′ pt Eze E. (Arsenal) , al 1′ st Eze E. (Arsenal) , al 31′ st Eze E. (Arsenal) al 10′ st Richarlison (Tottenham) .

Ammonizioni: al 42′ st Rice D. (Arsenal) al 32′ pt Bentancur R. (Tottenham), al 25′ st Romero C. (Tottenham), al 42′ st Porro P. (Tottenham).

La presentazione del match

Domenica 23 novembre alle 17:30 si disputerà Arsenal-Tottenham, partita valida per la dodicesima giornata di Premier League. L’incontro si giocherà ad Emirates Stadium e sarà diretto da Oliver. Le quote vedono nettamente favoriti i Gunners, la cui vittoria si trova a 1,40 il pareggio a 4,50 mentre il successo degli Spurs è quotato 7,50.

Il pareggio sul campo del Sunderland nell’ultimo turno prima della sosta, ha interrotto una striscia di dieci successi consecutivi tra tutte le competizioni per l’Arsenal. In classifica, i Gunners guardano tutti dall’alto verso il basso grazie ai 26 punti conquistati, tre lunghezze in più del Chelsea secondo che però ha disputato una partita in più. La squadra allenata da Arteta vanta il terzo miglior rendimento nel proprio stadio con 13 punti raccolti realizzando 12 gol e subendone 1 (miglior difesa).

Dopo aver subito due sconfitte tra fine ottobre e inizio novembre, il Tottenham ha rialzato la testa vincendo in Champions League contro il Copenaghen e pareggiando contro il Manchester United. Gli Spurs si trovano all’ottavo posto in classifica con 18 punti, insieme a Aston Villa, gli stessi Red Devils e il Liverpool, a meno due dal dal Crystal Palace quarto. La formazione guidata da Frank vanta il miglior rendimento esterno grazie ai 13 punti conquistati con 12 reti segnati e 3 incassati.

I precedenti in casa Arsenal in campionato sono ben 88 e il bilancio dice 46 vittorie dei padroni di casa, 24 pareggi e 18 successi degli ospiti.

QUI ARSENAL – Pochi dubbi per Arteta che dovrebbe mandare in campo Raya tra i pali, in difesa Timber, Saliba, Mosquera e Calafiori, in mezzo al campo il terzetto Eze, Zubimendi e Rice, in avanti Saka e Trossard ai lati di Merino. Fuori per infortunio Gabriel, Gabriel Jesus, Havertz mentre sono in dubbio Gyokere, Madueke, Martinelli e Odegaard.

QUI TOTTENHAM – Pochi dubbi per Frank che dovrebbe schierare Vicario tra i pali, in difesa Porro, Romero, Van de Ven e Spence, a centrocampo la coppia composta da Palhinha e Bentancur, sulla trequarti Kudus, Sarr e Simons in appoggio a Richarlison. Indisponibili Bissouma, Davies, Dragusin, Kulusevski e Maddison mentre è in dubbio Gray.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard. Allenatore: Arteta

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Simons, Richarlison. Allenatore: Frank

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201.