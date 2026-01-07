Pagelle Lecce-Roma: Ferguson trascina i giallorossi

Voti fantacalcio e highlights di Lecce-Roma, per la 19° giornata di Serie A 2025/2026: Ferguson è il migliore del match

LECCE – La Roma passa al Via del Mare con un 2-0 solido e maturo, firmato da Ferguson e Dovbyk. Il Lecce prova a resistere ma paga un approccio timido e la scarsa incisività offensiva. Le pagelle raccontano una partita in cui i giallorossi di Gasperini hanno mostrato maggiore qualità e organizzazione, mentre i salentini hanno trovato in Falcone l’unico vero punto di riferimento.

Il migliore in campo è Lewis Ferguson, autore di una prestazione che va ben oltre il gol che ha sbloccato la partita. Il centrocampista scozzese ha interpretato il match con una lucidità e una presenza che hanno fatto la differenza in ogni fase. Il gol del vantaggio nasce da un inserimento perfetto, premiato dal passaggio di Pisilli: Ferguson legge lo spazio, anticipa la difesa e conclude con freddezza. Ma il suo contributo non si esaurisce lì. Recuperi, contrasti vinti, gestione dei tempi di gioco: è stato il metronomo e il motore della Roma, sempre nel vivo dell’azione. La sua capacità di alternare aggressività e pulizia tecnica ha permesso ai giallorossi di controllare il centrocampo e di non soffrire mai realmente la pressione del Lecce. Anche dopo l’uscita dal campo, la squadra ha continuato a beneficiare dell’inerzia creata dal suo dominio nella prima ora di gioco. Una prestazione da leader, che conferma Ferguson come uno dei centrocampisti più completi e influenti della Serie A.

I migliori per squadra

Lecce

Falcone 6 – Il migliore dei suoi. Attento, evita un passivo più pesante.

Ndri 6 – Entra con coraggio e dà vivacità alla fascia.

Tiago Gabriel 5.5 – Ordinato, prova a contenere le avanzate romaniste.

Gallo 5.5 – Spinge quando può, senza però incidere.

Camarda 5.5 – Si muove molto, ma riceve pochi palloni giocabili.

Roma

Ferguson 7 – Segna, domina e indirizza la partita.

Dovbyk 7 – Entra e chiude il match con freddezza.

Celik 6.5 – Spinta costante e grande applicazione difensiva.

Ziolkowski 6.5 – Pulito, preciso, sempre in controllo.

Pisilli 6.5 – Assist per Ferguson e tanta qualità tra le linee.

LECCE: Falcone W. 6, Veiga D. 5.5, Gaspar K. 5, Tiago Gabriel 5.5, Gallo A. 5.5, Kaba M. 5 (dal 30′ st Helgason T. J. 5.5), Ramadani Y. 5.5 (dal 19′ st Gorter O. 5.5), Maleh Y. 5.5, Sottil R. 5 (dal 11′ st Pierotti S. 5), Camarda F. 5.5 (dal 19′ st Stulic N. 5.5), Banda L. 5 (dal 1′ st Ndri K. 6). A disposizione: Gorter O., Helgason T. J., Jean G., Kouassi C., Kovac N., Marchwinski F., Ndaba C., Ndri K., Perez M., Pierotti S., Sala A., Samooja J., Siebert J., Stulic N. Allenatore: Del Rosso F..

ROMA: Svilar M. 6, Celik Z. 6.5, Ziolkowski J. 6.5, Ghilardi D. 6, Wesley Franca 6, Kone M. 5.5, Pisilli N. 6.5, El Shaarawy S. 6 (dal 15′ st Tsimikas K. 6), Dybala P. 6.5 (dal 34′ st Soule M. 6), Cristante B. 6.5, Ferguson E. 7 (dal 15′ st Dovbyk A. 7 dal 41′ st Romano A. s.v.). A disposizione: Angelino, Dovbyk A., Lulli E., Mirra J., Romano A., Soule M., Tsimikas K., Vasquez Llach D. S., Zelezny R. Allenatore: Gasperini G..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 14′ pt Ferguson E. (Roma) , al 26′ st Dovbyk A. (Roma) . Ammonizioni: al 5′ pt Banda L. (Lecce), al 28′ pt Maleh Y. (Lecce), al 41′ st Gaspar K. (Lecce) al 41′ st Cristante B. (Roma).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Assist: Pisilli



Gol vittoria: Ferguson

Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Dovbyk

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Falcone, Ferguson