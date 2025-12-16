Pagelle Parma-Lazio: Noslin, prova da attaccante moderno

Voti fantacalcio e highlights di Parma-Lazio, per la 15° giornata di Serie A 2025/2026: Noslin è il migliore del match

PARMA – La 15ª giornata di Serie A 2025/26 ha visto la Lazio imporsi al Tardini contro il Parma grazie al gol di Noslin al 37’ della ripresa. Una partita intensa, segnata dalle espulsioni di Zaccagni e Basic, ma risolta dall’attaccante olandese entrato dalla panchina.

Il migliore in campo è senza dubbio Noslin, autore del gol vittoria e protagonista di un ingresso determinante. Subentrato al 24’ della ripresa, ha portato energia e profondità all’attacco biancoceleste, sfruttando la sua velocità e capacità di attaccare lo spazio. Al 37’ ha capitalizzato al meglio l’occasione, firmando la rete che ha deciso il match. La sua prestazione è stata un esempio di come un cambio possa ribaltare l’inerzia di una partita: oltre al gol, ha dato respiro alla squadra, costringendo la difesa del Parma a rimanere bassa e attenta. Una prova da attaccante moderno, incisivo e pronto a sfruttare ogni chance.

I migliori per squadra

Parma

Valeri 6.5 : il più propositivo dei ducali, spinge con continuità e crea pericoli sulla corsia.

: il più propositivo dei ducali, spinge con continuità e crea pericoli sulla corsia. Corvi 6 : sicuro tra i pali, limita il passivo con interventi puntuali.

: sicuro tra i pali, limita il passivo con interventi puntuali. Del Prato 6 : ordinato in fase difensiva, prova a dare equilibrio.

: ordinato in fase difensiva, prova a dare equilibrio. Troilo 6 : subentrato con personalità, non sfigura.

: subentrato con personalità, non sfigura. Cutrone 6: entra con grinta e prova a dare vivacità all’attacco.

Lazio

Noslin 7 : match-winner, entra e decide la gara con freddezza sotto porta.

: match-winner, entra e decide la gara con freddezza sotto porta. Provedel 7 : sicurezza assoluta, salva la Lazio in più occasioni.

: sicurezza assoluta, salva la Lazio in più occasioni. Cataldi 7 : regia lucida, detta i tempi e recupera palloni preziosi.

: regia lucida, detta i tempi e recupera palloni preziosi. Romagnoli 6.5 : leader difensivo, guida la retroguardia con autorità.

: leader difensivo, guida la retroguardia con autorità. Guendouzi 6.5: dinamismo e qualità in mezzo al campo.

PARMA: Corvi E. 6, Britschgi S. 5.5, Del Prato E. 6 (dal 1′ st Troilo M. 6), Valenti L. 5, Valeri E. 6.5, Bernabe A. 5.5, Estevez N. 6, Keita M. 5.5 (dal 41′ st Djuric M. s.v.), Oristanio G. 5.5 (dal 25′ st Ondrejka J. 5.5), Pellegrino M. 6, Benedyczak A. 5.5 (dal 32′ st Cutrone P. 6). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Cremaschi B., Cutrone P., Djuric M., Guaita V., Hernani, Lovik M., Ondrejka J., Ordonez C., Rinaldi F., Sorensen O., Trabucchi N., Troilo M. Allenatore: Cuesta C..

LAZIO: Provedel I. 7, Marusic A. 6, Patric 6 (dal 25′ st Provstgaard O. 6.5), Romagnoli A. 6.5, Pellegrini Lu. 6.5, Guendouzi M. 6.5, Cataldi D. 7 (dal 43′ st Vecino M. s.v.), Basic T. 5, Cancellieri M. 6 (dal 25′ st Dele-Bashiru F. 6), Castellanos T. 5.5 (dal 24′ st Noslin T. 7), Zaccagni M. 4.5. A disposizione: Belahyane R., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Pedro, Provstgaard O., Tavares N., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 37′ st Noslin T. (Lazio) .

Ammonizioni: al 6′ st Valeri E. (Parma), al 33′ st Estevez N. (Parma) al 18′ st Cancellieri M. (Lazio).

Espulsioni: al 42′ pt Zaccagni (Lazio), al 33′ st Basic (Lazio)

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Assist: –



Gol vittoria: Noslin



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Noslin

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Valeri, Noslin