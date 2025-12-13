Parma-Lazio 0-1: Noslin decide in nove uomini

Diretta Parma-Lazio di sabato 13 dicembre 2025: biancocelesti in nove uomini, Provedel protagonista, decisiva la rete di Noslin al 37′ della ripresa

PARMA – La Lazio compie un’autentica impresa al “Tardini”, battendo il Parma per 1-0 nonostante le espulsioni di Zaccagni e Basic. A decidere la sfida è stato Tijjani Noslin, entrato nella ripresa e capace di firmare il gol vittoria al 82’. Una partita intensa e ricca di episodi, che rilancia i biancocelesti in classifica e lascia i ducali a mani vuote.

Indice

Tabellino

PARMA: Corvi E., Britschgi S., Del Prato E. (dal 1′ st Troilo M.), Valenti L., Valeri E., Bernabe A., Estevez N., Keita M. (dal 41′ st Djuric M.), Oristanio G. (dal 25′ st Ondrejka J.), Pellegrino M., Benedyczak A. (dal 32′ st Cutrone P.). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Cremaschi B., Cutrone P., Djuric M., Guaita V., Hernani, Lovik M., Ondrejka J., Ordonez C., Rinaldi F., Sorensen O., Trabucchi N., Troilo M. Allenatore: Cuesta C..

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Patric (dal 25′ st Provstgaard O.), Romagnoli A., Pellegrini Lu., Guendouzi M., Cataldi D. (dal 43′ st Vecino M.), Basic T., Cancellieri M. (dal 25′ st Dele-Bashiru F.), Castellanos T. (dal 24′ st Noslin T.), Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Pedro, Provstgaard O., Tavares N., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

Reti: al 37′ st Noslin T. (Lazio) .

Ammonizioni: al 6′ st Valeri E. (Parma), al 33′ st Estevez N. (Parma) al 18′ st Cancellieri M. (Lazio).

Espulsioni: al 42′ pt Zaccagni (Lazio), al 33′ st Basic (Lazio)

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Parma-Lazio

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. Allenatore: Sarri.

L’arbitro

Sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Parma-Lazio, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 202-2026 che si svolgerà allo Stadio Ennio Tardini di Parma, calcio d’inizio alle ore 18:00. Con il Parma sono tre i precedenti con questo direttore di gara: una vittorie e due pareggi. Anche per quanto riguarda i biancocelesti i precedenti sono tre: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

I precedenti tra Lazio e Parma

Parma e Lazio si sono trovate faccia a faccia 68 volte con il bilancio che tende leggermente in favore dei biancocelesti. Per la squadra di casa sono stati 16 i successi contro i capitolini, mentre per ventidue volte la gara è finita in parità. La Lazio ha vinto, invece, in 30 occasioni. L’Ultimo precedente tra le due squadre risale al finale di stagione scorso quando una doppietta di Pedro pareggio il doppio svantaggio dalla Lazio all’Olimpico.

Presentazione del match

Sabato 13 dicembre, nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma andrà in scena Parma-Lazio, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver pareggiato in casa 1-1 contro il Bologna con la rete Odgaard che ha recuperato l’iniziale vantaggio laziale siglato da Isaksen. La squadra di Sarri è decima in classifica con 19 punti frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

A ricevere Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Parma che è reduce dalla vittoria esterna per 1-0 maturata sul campo del Pisa grazie alla rete di Benedyczak siglata dal dischetto. La gara sarà affidata al sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato da Rossi e Trincheri, il quarto uomo sarà Ayroldy, mentre al VAR andranno Aureliano e Volpi.

QUI PARMA – I padroni di casa guidati da Cuesta si schiereranno con il 3-5-2. Il portiere sarà Corvi con Trabucchi, Delpatro e Valenti a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo giocheranno Britscghi e Valenti con Bernabè, Keita e Sorensen a completare il raperte centralmente. La coppia d’attacco sarà composta da Ondejka e Pellegrino.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Patric e Romagnoli a completare il reparto centralmente. La mediana sarà formata da Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cancellerie, Castellanos e Zaccagni

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Delprato, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Parma-Lazio valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Parma-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.