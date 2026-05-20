Pagelle Roma-Lazio del 17 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Roma-Lazio, per la 37° giornata di Serie A 2025/2026: Mancini è il migliore del match
ROMA: Svilar M. 6, Mancini G. 8 (dal 37′ st Ziolkowski J. s.v.), Ndicka E. 6 (dal 37′ pt Rensch D. 6), Hermoso M. 6.5, Celik Z. 6, Cristante B. 6.5, El Aynaoui N. 6.5, Wesley Franca 5, Dybala P. 7 (dal 43′ st Dovbyk A. s.v.), Pisilli N. 6 (dal 1′ st El Shaarawy S. 6), Malen D. 6 (dal 38′ st Soule M. s.v.). A disposizione: Angelino, De Marzi G., Dovbyk A., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Rensch D., Soule M., Tsimikas K., Vaz R., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..
LAZIO: Furlanetto A. 6.5, Marusic A. 5 (dal 34′ st Lazzari M. s.v.), Gila M 5.5., Provstgaard O. 5.5, Tavares N. 5, Basic T. 5.5, Rovella N. 4.5, Taylor K. 5.5 (dal 17′ st Dele-Bashiru F. 5.5), Cancellieri M. 5 (dal 26′ st Isaksen G. 5), Dia B. 5 (dal 17′ st Maldini D. 5.5), Noslin T. 5.5 (dal 34′ st Pedro s.v.). A disposizione: Belahyane R., Cataldi D., Dele-Bashiru F., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 40′ pt Mancini G. (Roma) , al 21′ st Mancini G. (Roma) .
Ammonizioni: al 42′ pt Hermoso M. (Roma), al 40′ st El Shaarawy S. (Roma) al 21′ pt Taylor K. (Lazio), al 42′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 19′ st Tavares N. (Lazio).
Espulsioni: Wesley, Rovella
Recupero: 4′ pt, 5′ st
Assist: Pisilli, Dybala
Gol vittoria: Mancini
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Mancini, Furlanetto