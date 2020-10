Serie C, diretta Palermo – Potenza: risultato in tempo reale

La partita Palermo – Potenza del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

PALERMO – Nel primo pomeriggio di domenica 4 ottobre, alle ore 15:00, si giocherà la gara Palermo – Potenza, valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, nello scorso turno, hanno perso la sfida giocata fuori casa con il Teramo con il risultato di 2-0. La squadra della Basilicata, invece, ha avuto la meglio sul Catanzaro vincendo il match casalingo con il risultato di 1-1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PALERMO:. A disposizione:



POTENZA:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Comunale Renzo Barbera di Palermo alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre, per il secondo turno del girone C di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva. I padroni di casa hanno disputato solo una partita ufficiale in stagione vorranno rilanciare le proprie ambizioni riscattandosi dopo la sconfitta dell’esordio. La compagine ospite, al contrario, sembra aver cominciato la stagione in modo altalenante. Il Potenza ha giocato due partite ufficiali, perdendo al primo turno eliminatorio in Coppa Italia con la Triestina, e vincendo in casa in campionato.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Palermo dovrebbe proporre Saraniti in attacco con Valente, Kanoute e Floriano sulla trequarti. Palazzi troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Potenza del tecnico Somma, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Di Livio, Ricci e Volpe a sostegno di Baclet, unica punta sul fronte offensivo. Infine, Sandri dovrebbe partire al centro della linea mediana.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Somma, Lancini, Marconi, Corrado; Palazzi, Odjer; Valente, Kanoute, Floriano; Saraniti. Allenatore: Boscaglia.

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Zampa, Boldor, Conson, Panico; Sandri, Iuliano; Di Livio, Ricci, Volpe; Baclet. Allenatore: Somma.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro avvincente.