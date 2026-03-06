Palladino premiato “Philadelphia Coach of the Month” di febbraio

Raffaele Palladino vince il premio “Philadelphia Coach of the Month” di febbraio: consegna prima di Atalanta‑Udinese alla New Balance Arena

FIRENZE – Raffaele Palladino è il “Philadelphia Coach of the Month” di febbraio. L’allenatore dell’Atalanta riceverà il riconoscimento sabato 7 marzo 2026, nel pre‑partita di Atalanta‑Udinese alla New Balance Arena di Bergamo.

Il premio, assegnato da una giuria composta dai direttori delle principali testate sportive italiane, tiene conto di criteri tecnici, qualità del gioco espresso e comportamento in panchina. Per la valutazione sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026.

A spiegare le motivazioni è l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che sottolinea l’impatto immediato del tecnico campano sulla squadra: «Fin dal suo arrivo sulla panchina dell’Atalanta, Palladino ha saputo entrare nella testa dei giocatori, riportando i bergamaschi a competere per un posto nelle Coppe Europee. Ha costruito una squadra solida, capace di imporre ritmi alti e di sfruttare al meglio la profondità della rosa, soprattutto nelle rotazioni offensive».

Il mese di febbraio dell’Atalanta è stato infatti brillante: vittorie contro Napoli, Lazio e Cremonese, un pareggio con il Como e la conquista della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Risultati che certificano la crescita della squadra e la qualità del lavoro di Palladino, sempre più protagonista della stagione nerazzurra.