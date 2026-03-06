Coppa Italia Serie B, sorteggi definite le semifinali della Final Four

Sorteggiati gli accoppiamenti della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025‑26: appuntamento a Ravenna il 3 e 4 aprile, diretta su YouTube FIPAV

ROMA – Si è svolto questa mattina, nella sede FIPAV di Via Vitorchiano a Roma, il sorteggio che ha definito il quadro completo delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B 2025‑2026. L’estrazione, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, ha ufficializzato gli accoppiamenti delle tre categorie coinvolte: Serie B2 femminile, Serie B maschile e Serie B1 femminile.

L’evento, presentato dal giornalista Piero Giannico con la partecipazione del vicepresidente FIPAV Massimo Sala, anticipa la due giorni di grande volley in programma a Ravenna il 3 e 4 aprile, organizzata da Olimpia Teodora Ravenna in collaborazione con il CR FIPAV Emilia‑Romagna. Le gare si disputeranno tra il Palasport Mauro De Andrè e la Palestra Mattioli, che ospiteranno complessivamente dodici incontri.

Serie B2 femminile

Le prime semifinali estratte saranno quelle della B2 femminile, in programma venerdì 3 aprile al Pala De Andrè:

Hydroplants Soliera150 – Ferraro Volley Roma (ore 10)

(ore 10) ASD Orlandina Volley – Blu Team Pavia Udine (ore 11.30)

Serie B maschile

Nel pomeriggio, alla Palestra Mattioli, spazio alle semifinali maschili:

Volley Veneto Bardolino – Kerakoll Sassuolo (ore 17)

(ore 17) Pag Volley SSD – Maury’s Com Cavi Tuscania (ore 19)

Serie B1 femminile

Chiude il programma delle semifinali la B1 femminile, nuovamente al Pala De Andrè:

Tonno Callipo Calabria – Banca Annia Aduna (ore 17)

(ore 17) Volley 2001 Garlasco – Olimpia Teodora Ravenna (ore 19)

Le finali per il 3°‑4° posto e per il titolo si disputeranno sabato 4 aprile nei due impianti ravennati, con orari differenziati per ciascuna categoria.

Diretta streaming

Tutte le gare della Final Four – Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile – saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo, garantendo la copertura integrale dell’evento.