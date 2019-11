Pallone D’Oro 2019 in diretta: la cerimonia in tempo reale

Diretta della cerimonia di assegnazione del Pallone D’Oro che andrà in scena a Parigi lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 20, Messi e Van Djik i favoriti

PARIGI – Lunedì 2 dicembre alle ore 20, in quel di Parigi, verrà assegnato il Pallone D’Oro 2019. Al Teatro Chatelet si terrà. infatti la cerimonia di premiazione della sessantaquattresima edizione del più ambito trofeo, a livello individuale, di questo sport. Sebbene ci sia già stata la prima fuga di notizie bisognerà aspettare fino alla fine per conoscere il vincitore con Messi e Van Djik favoriti su Cristiano Ronaldo.

A partire dalle 17 comincerà a essere svelata in ordine decrescente la classifica, a partire dal trentesimo fino all’undicesimo posto. A seguire ci sarà una cerimonia nella cerimonia per annunciare i primi dieci. Nel corso della serata saranno anche assegnati i premi per il trofeo Kopa (destinato al miglior giocatore under 21) e il trofeo Yashin (dedicato al miglior portiere).

La diretta della cerimonia in tempo reale

Dove vederla in TV e in streaming

La cerimonia d’assegnazione del Pallone D’Oro 2019, in programma lunedì 2 dicembre alle ore 20, verrà trasmessa in diretta sul Canale 20 di Mediaset e Sky Sport con continui collegamenti con il Teatro Chalet di Parigi.

La lista completa dei finalisti

La lista completa dei finalisti rivelata da France Football, ideatrice e organizzatrice del premio, vede in lizza: Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling e Joao Felix.