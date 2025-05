Palmese-Fidelis Andria 1-1: diretta live, tabelino e risultato finale

Diretta Palmese-Fidelis Andria di Domenica 4 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

PALMA CAMPANIA – Domenica 4 maggio 2025, lo stadio comunale di Palma Campania ospiterà la partita Palmese-Fidelis Andria, valida per la trentaquattresima giornata del Girono H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Sarà una partita di scarsa importanza per entrambe le squadre. La Fidelis Andria è di fatto già qualificata per i play off, mentre la Palmese è con un piede e mezzo sicura di rimanere in questa cotegoria anche per la prossima stagione. Naturalmente dovrà fare punti in queste ultime giornate per garantirsi la salvezza, ma gran parte del lavoro è stato fatto.

L’Acerrana, diretta concorrente per la salvezza, è di fatto impegnata contro il Gravina in una sfida tutt’altro che semplice per la squadra campana. Pertanto, anche il pareggio potrebbe andare bene a Palmese e Nocerina.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PALMESE-FIDELIS ANDRIA]

PALMESE 1914:



FIDELIS ANDRIA:



Reti: al 37' pt Magliocca D. (Palmese 1914) al 22' st Tedesco G. (Fidelis Andria) .

L’arbitro

Il fischietto Adis Kurti della Sezione di Mestre dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Paolo Romeo proveniente da Reggio Calabria, mentre il secondo assistente sarà Ivan Aliano appartenente alla Sezione di Reggio Calabria.

La presentazione del match

QUI PALMESE – Il nuovo tecnico Teore Grimaldi dovrebbe affidarsi al modulo il 3-5-2. In porta ci sarà Muraca, con Mariano, Aquino e Galeotafiore a difesa. In mediana ci saranno Peluso, Fusco, Ceparano, Okojie e Tiberti avranno il compito di supportare la coppia di attacco formata da Peluso e Santarpia.

QUI FIDELIS ANDRIA – Il tecnico Giuseppe Scaringella dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-1-2. In porta ci sarà Esposito, con Cancelli, Fantacci, Bonnin e Risolo a difesa. A centrocampo ci saranno Ercoli, Likaxhiu e Derosa, mentre avanti Cipolletta avrà il compito di servire le due punte Babaj e Tedesco.

Le probabili formazioni

PALMESE (3-5-2): Muraca; Mariano, Aquino, Galeotafiore; Peluso, Fusco, Ceparano, Okojie, Tiberti; Peluso, Santarpia. Allenatore: Teore Grimaldi.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Esposito; Cancelli, Fantacci, Bonnin, Risolo; Ercoli, Likaxhiu, Derosa; Cipolletta; Babaj, Tedesco. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Palmese e Fidelis Andria in televisione su Telesvea, oltre a rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.