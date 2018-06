Panama-Tunisia 1-2, il tabellino: rete decisiva di Khazri

Il tabellino di Panama-Tunisia 1-2 il risultato finale, reti di Ben Youssef e Khazri per gli africani che salutano con una vittoria.

SARANSK – Nel match valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo H la Tunisia batte Panama 2-1 salutando la competizione con un successo. Vittoria in rimonta per la compagine africana visto che sono i panamensi a passare in vantaggio con l’autorete di Meriah. Nella seconda frazione di gioco, però, la rimonta delle Aquile di Cartagine grazie alle reti di Ben Youssef e Khazri. Entrambe le squadre salutano il Mondiale: la Tunisia lo fa con una vittoria e due sconfitte mentre Panama, alla sua prima partecipazione, raccoglie zero punti ma, in compenso, due reti fatte.

Panama-Tunisia 1-2, il tabellino

Panama (4-5-1): Penedo; Machado, R. Torres (dall’11’ st Tejada), Escobar, Ovalle; Barcenas, Godoy, Gomez, Avila (80′ Arroyo), J. Rodriguez; G. Torres (dal 1′ st Cummings). Commissario Tecnico: Gomez

Tunisia (4-3-3): Mathlouthi; Nagguez, Bedoui, Meriah, Haddadi; Sassi (46′ Badri), Skhiri, Chaaleli; Ben Youssef F., Khazri (dal 43′ st Srarfi), Sliti (dal 31′ st Khalil). Commissrio Tecnico: Maaloul

Reti: al 33′ aut. Meriah (P), al 6′ st Ben Youssef (T), al 21′ st Khazri (T)

Ammonizioni: Sassi, Badri, Avila, Gomez, Chaaleli