Risultati del 28 giugno 2018

Sguardo alla giornata odierna con i risultati delle partite disputate. Si completa il quadro per gli ottavi di finale a Russia 2018. Nel pomeriggio la Polonia supera di misura il Giappone ma risultato non sufficiente per passare il turno con la Colombia che fa compagnia ai nipponici. Queste due squadre si incroceranno rispettivamente con Inghilterra e Belgio. Questo in virtù del successo proprio del Belgio nello scontro per il primo posto. Decisivo Januzaj autore di una rete di rara bellezza a inizio ripresa. Il 23enne di origini albanesi è il protagonista assoluto di questo 28 giugno. Ci sono state anche diversi match di qualificazione per l’Europa League oltre ad alcune amichevoli e gare del calcio USA.

I risultati delle partite del 28 giugno 2018

EUROPA: Europa League – Qualificazione

18:00 Europa FC (Gib) – Prishtina (Kos) 1-1

19:00 Birkirkara (Mlt) – Klaksvik (Fai) 1-1

20:00

B36 Torshavn (Fai) – St Josephs (Gib) 1-1

Druids (Wal) – Trakai (Ltu) 1-1

UE Engordany (And) – Folgore (San) 2-1

20:45 Tre Fiori (San) – Bala Town (Wal) 3-0

MONDO: Mondiali

16:00 Giappone – Polonia 0-1

16:00 Senegal – Colombia 0-1

20:00 Inghilterra – Belgio 0-1

20:00 Panama – Tunisia 1-2

MONDO: Amichevoli per Club

13:00 Sirius (Swe) – Hammarby (Swe) 2-1

17:00 Orenburg (Rus) – Honved (Hun) 2-1

19:00 Ebreichsdorf (Aut) – Rapid Vienna (Aut) 0-2

USA: USL

01:00 Louisville City – Pittsburgh 0-1

01:00 Toronto FC 2 – Cincinnati 3-3

01:30 Charlotte Independ. – Tampa Bay 2-2

02:30 Tulsa Roughnecks – LA Galaxy 2-0