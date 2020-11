Parma-Cosenza 2-1, il tabellino: doppietta di Brunetta

Il tabellino di Parma-Cosenza 2-1 il risultato finale: doppietta di Brunetta per la formazione emiliana mentre agli ospiti non basta Corsi.

PARMA – Nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021 il Parma supera a fatica il Cosenza vincendo 2-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la doppietta di Brunetta per i padroni di casa mentre alla squadra di Occhiuzzi non basta il momentaneo pareggio di Corsi. Con questa vittoria, dunque, il Parma stacca il pass per gli ottavi di finale dove troverà la Lazio. Nel prossimo turno di campionato gli emiliani giocheranno in casa del Genoa mentre il Cosenza ospiterà la Salernitana.

Parma-Cosenza 2-1: il tabellino del match

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi (59′ Gagliolo), Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman (59′ Scozzarella), Kurtic (78′ Sohm), Brunetta (74′ Camara); Karamoh, Cornelius (74′ Adorante). A disposizione: Colombi, Scozzarella, Gagliolo, Grassi, Dezi, Cyprien, Sohm, Bruno Alves, Camara, Inglese, Carriero, Adorante. Allenatore: Liverani

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Schiavi; Sciaudone (53′ Bruccini) Ba, Bouah (74′ Sueva), Corsi (64′ Vera); Kone (54′ Bahlouli), Petre (75′ Baez), Sacko. A disposizione: Matosevic, Bahlouli, Baez, Carretta, Legittimo, Vera, Borrelli, Bruccini, Bittante, Florenzi, Sueva, Petrucci. Allenatore: Occhiuzzi

RETI: 13′ Brunetta (P), 38′ Corsi (C), 39′ Brunetta (P)

AMMONIZIONI: Iacoponi (P), Kone, Schiavi (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Ennio Tardini