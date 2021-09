Parma – Cremonese 1-2: diretta live e risultato finale

La partita Parma – Cremonese del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata di Serie B 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PARMA-CREMONESE 1-2

SECONDO TEMPO

90′ E’ finita! Si conclude qui Parma – Cremonese sul risultato di 1 a 2. Nel ringraziare per averci scelto, appuntamento ai prossimi match live

87′ Il direttore di gara estrae il giallo a Daniele Iacoponi

86′ Valentin Mihăilă lascia il terreno di gioco

86′ Sul terreno di gioco per Parma Félix Correia

84′ Gli fa spazio Dennis Man per Parma

84′ Forze fresche in campo per Parma con l’ingresso di Daniele Iacoponi

79′ Esce dal campo Paolo Bartolomei per Cremonese

79′ Filippo Nardi in campo, prende il posto del compagno di squadra

79′ Gianluca Gaetano lascia il campo

79′ Sul terreno di gioco per Cremonese Alessandro Crescenzi

75′ Valentin Mihăilă viene ammonito dall’arbitro

75′ Fuori Samuel Di Carmine, ecco la mossa dell’allenatore

75′ Forze fresche in campo per Cremonese con l’ingresso di Daniel Ciofani

72′ E’ giallo! Franco Vázquez riceve il cartellino dall’arbitro

72′ L’arbitro gli mostra il secondo giallo, Franco Vázquez costretto a lasciare il campo e Parma con un uomo in meno

69′ Rete! Valentin Mihăilă, assist di Roberto Inglese riesce a trovare la via del gol

67′ Cartellino giallo all’indirizzo di Leonardo Sernicola

66′ Abbandona il terreno di gioco Pasquale Schiattarella per Parma

66′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Juan Brunetta

59′ Luca Vido abbandona il terreno di gioco

59′ Il tecnico inserisce Luca Zanimacchia sul terreno di gioco

54′ E sbaglia! Samuel Di Carmine fallisce il tentativo dagli undici metri!

46′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Parma e Cremonese. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo

46′ Simon Sohm abbandona il terreno di gioco

46′ Entra in campo Woyo Coulibaly per Parma

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Parma-Cremonese. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

34′ Cremonese in gol con Luca Vido, assist di Samuel Di Carmine!

16′ Il direttore di gara estrae il giallo a Matteo Bianchetti

3′ Rete! Nicolò Fagioli! assist di Samuel Di Carmine e risultato che cambia

1′ Ha inizio l’incontro, prepariamoci a gustarlo assieme

Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Parma – Cremonese, la squadre fanno il loro ingresso in campo

Tabellino

PARMA: Gianluigi Buffon; Danilo, Enrico Delprato, Elias Cobbaut, Franco Vázquez, Stanko Jurić, Simon Sohm (dal 1′ st Woyo Coulibaly), Pasquale Schiattarella (dal 21′ st Juan Brunetta), Valentin Mihăilă (dal 41′ st Félix Correia), Roberto Inglese, Dennis Man (dal 39′ st Daniele Iacoponi). A disposizione: Simone Colombi, Daan Dierckx, Vasilios Zagaritis, Maxime Busi, Lautaro Valenti, Ange-Yoan Bonny. Allenatore: Enzo Maresca.

CREMONESE: Marco Carnesecchi; Emanuele Valeri, Matteo Bianchetti, Caleb Okoli, Paolo Bartolomei (dal 34′ st Alessandro Crescenzi), Leonardo Sernicola, Michele Castagnetti, Nicolò Fagioli, Luca Vido (dal 14′ st Luca Zanimacchia), Samuel Di Carmine (dal 30′ st Daniel Ciofani), Gianluca Gaetano (dal 34′ st Filippo Nardi). A disposizione: Dorian Ciężkowski, Mouhamadou Sarr, Alessandro Fiordaliso, Luca Ravanelli, Andrea Meroni, Christian Dalle Mura, Riccardo Collodel, Francesco Deli. Allenatore: Fabio Pecchia.

Reti: al 3′ pt Nicolò Fagioli, al 34′ pt Luca Vido, al 24′ st Valentin Mihăilă.

Ammonizioni: al 27′ st Franco Vázquez (PAR), al 27′ st Franco Vázquez (PAR), al 30′ st Valentin Mihăilă (PAR), al 42′ st Daniele Iacoponi (PAR), al 16′ pt Matteo Bianchetti (CRE), al 22′ st Leonardo Sernicola (CRE).

Espulsioni: al 27′ st Franco Vázquez (PAR).

I convocati

Parma

Portieri: Buffon, Colombi.

Difensori: Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Dierckx, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Juric, Schiattarella, Sohm, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Brunetta, Correia, D. Iacoponi, Inglese, Man, Miha

Cremonese

Portieri: Carnesecchi, Ciezkowski, Sarr

Difensori: Bianchetti, Crescenzi, Dalle Mura, Fiordaliso, Meroni, Okoli, Ravanelli, Sernicola, Valeri

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Collodel, Deli, Fagioli, Gaetano, Nardi

Attaccanti: Ciofani, Di Carmine, Vido, Zanimacchia.

La presentazione del match

PARMA – Domenica 19 settembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Ennio Tardini”, si giocherà Parma – Cremonese, match valido per la quarta giornata della Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-4 contro il Pordenone e in classifica hanno 7 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Cittadella e sono a quota 6; nelle ultime cinque gare hanno vinto tre volte e perso due. Sono 37 i precedenti tra le due compagini con il bilanciodi 16 vittorie dei ducali avanti, 11 pareggi e 10 affermazioni dei grigiorossi. L’ultimo doppio confronto è arrivato nella stagione 2017/2018, con una vittoria per parte, entrambe con il risultato di 1-0. La gara sarà diretta da Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni della sezione di Milano e Alessandro Cipressa della sezione di Lecce. Quarto uomo Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Al Var ci sarà il Fabbri, all’Avar Gariglio.

QUI PARMA – Maresca dovrebbe far scendere la squadra in campo col classico 4-3-3. Fra i pali Buffon, davanti a lui Sohm, Cobbaut, Danilo, Del Prato. A centrocampo Juric, Schiattarella e Vasquez. Tridente offensivo composto da Mihaila, Brunetta e Correia.

QUI CREMONESE – Pecchia dovrà rinunciare a Baez, squalificato dopo l’espulsione della scorsa settimana. Potrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo iniziale. Davanti a Canesecchi, agiranno al centro Okoli e Ravanelli e ai lati Sernicola e Valeri. A centrocampo Valzania e Castagnetti. Sulla trequarti Gateano, Vido e Zanimacchia, di supporto all’unica punta Ciofani.

Le probabili formazioni di Parma – Cremonese

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Cobbaut, Danilo, Del Prato; Juric, Schiattarella, Vasquez; Mihaila, Brunetta, Correia. Allenatore: Maresca

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Gaetano, Vido, Zanimacchia; Ciofani. Allenatore: Pecchia

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Cremonese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) ed Helbiz Live; gli abbonati di Sky potranno seguirla anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.