Juventus – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Milan del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie A

TORINO – Domenica 19 settembre alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Milan, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Allegri che viene dal successo esterno contro il Malmo nella prima giornata di Champions League. In campionato, invece, la Juventus viene dalla sconfitta esterna contro il Napoli ed in classifica occupa la terzultima posizione, insieme a Spezia e Cagliari, con 1 punto. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che è reduce dalla sconfitta contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League. In campionato il Milan viene dalla vittoria casalinga contro la Lazio ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Napoli e Roma, con 9 punti. Complessivamente sono ben 234 i precedenti tra Juventus e Milan con il bilancio che vede in vantaggio la squadra bianconera con 92 vittorie contro i 68 successi della squadra rossonera, 74 i pareggi. Sono ben 334 le reti messe a segno della Juventus mentre il Milan ne ha segnate 302. Considerando solo le sfide giocate in Serie A i precedenti sono 204 con i bianconeri sempre in vantaggio con 80 vittorie, 61 i successi dei rossoneri e 63 pareggi. La sfida verrà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-MILAN IN DIRETTA Domenica 19 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Locatelli e Bentancur in cabina di regia con Cuadrado e Chiesa sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Dybala e Morata.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Maignan in porta, reparto arretrato composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Tonali e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Rebic, Brahim Diaz e Saelemaekers alle spalle di Giroud.

Le probabili formazioni di Juventus – Milan

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Rebic, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Milan, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in streaming anche tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Al termine della sfida ci saranno i consueti approfondimenti in studio e sarà possibile guardare gli highlights della partita.