Parma – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Crotone del 24 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

PARMA – Sabato 24 aprile, alle ore 18, allo Stadio Tardini, andrà in scena Parma – Crotone, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: sfida di fondo di classifiche tra due squadre dalla situazione abbastanza compromessa, essendo, rispettivamente, a 11 e 16 lunghezze dalla quartultima. Il Parma viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro la Sampdoria ed é penultimo con 20 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte: 33 gol fatti e 66 subiti. Nelle ultime cinque sfide ha collezionato 1 pareggio e 4 sconfitte realizzando 8 gol e subendone 14. Il bilancio del Crotone, nello stesso periodo, é invece di 5 sconfitte: 8 reti fatte e 16 incassate. I pitagorici sono reduci dal pareggio casalingo contro la capolista Inter con un percorso di 8 successi, 9 pareggi e 15 sconfitte; 42 gol fatti e ben 60 subiti, peggior attacco e seconda peggior difesa. Prima sfida, in terra emiliana, fra le due compagini. La gara di andata si è chiusa invece con la vittoria dei pitagorici per 2-1. Pronostico decisamente a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 1,75.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PARMA – D’Aversa dovrà fare a meno degli infortunati Inglese, Zirkzee, Nicolussi Caviglia, Gagliolo, Conti, Iacoponi, Cyprien e Kucka. Probabile modulo 4-3-3 con in porta Sepe, che rientra dopo aver lasciato il posto a Colombi, e difesa composta al centro da Osorio e Bani e ai lati da Laurini e Pezzella. A centrocampo Hernani, Brugman e Kurtic. tridente offensivo composto da Karamoh, Pellè e Gervinho.

QUI CROTONE – Cosmi dovrà rinunciare agli infortunati e Marrone e dovrebbe schierare il consueto modulo 3-5-2 con Cordaz tra i pali e retroguardia composta da Djidji, Golemic e Luperto. In cabina regia Petriccione con Messias e Molina mezzali.; sulle fasce Pereira e Reca. Davanti Ounas e Simy.

Le probabili formazioni di Parma – Crotone

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Gervinho. Allenatore:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Crotone, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 e 241 del satellite) e su Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite). Per gli abbonati a Sky esiste anche un’altra opzione per assistere al match tra Genoa e Benevento, ovvero l’applicazione Sky Go. Tramite questo strumento, potrà essere seguita la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet. Infine, c’è un’ulteriore opportunità per godersi le emozioni della sfida ed è NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questa possibilità, ovviamente acquistando uno dei pacchetti dedicati, c’è la possibilità di guardare gli eventi più importanti della programmazione proposta da dall’emittente satellitare.