Le formazioni ufficiali di Parma-Frosinone: incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18.

PARMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Parma e Frosinone nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni

Le formazioni ufficiali di Parma-Frosinone