Parma-Napoli 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Napoli di Domenica 12 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
PARMA – Domenica 12 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Ennio Tardini”, andrà in scena Parma-Napoli, gara valida pèr la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Tabellino in tempo reale
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
Una partita che mette in palio punti cruciali per due squadre con ambizioni molto diverse. Il Parma cerca serenità e continuità per chiudere il discorso salvezza, il Napoli vuole consolidare il secondo posto e restare in scia dell’Inter.
Il Parma non è riuscito a interrompere la serie negativa che dura ormai da cinque giornate. Tre pareggi e due sconfitte hanno frenato la corsa dei crociati, che nell’ultimo turno si sono fermati sull’1-1 contro la Lazio. Nonostante il momento complicato, la squadra di Cuesta ha comunque ampliato a otto punti il margine sulla zona retrocessione, mantenendo un margine di sicurezza prezioso. Il Parma occupa il tredicesimo posto con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, ventidue reti realizzate e trentanove incassate.
Il Napoli arriva invece da un successo pesante. L’1-0 rifilato al Milan ha permesso agli azzurri di scavalcare i rossoneri e di consolidare il secondo posto, pur restando a sette lunghezze dall’Inter capolista. Con 65 punti, venti vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, quarantasette gol segnati e trenta subiti, la squadra di Conte continua a inseguire un finale di stagione da protagonista. All’andata, lo scorso 14 gennaio, la sfida si chiuse senza reti.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI PARMA-NAPOLI]
NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Juan Jesus, Buongiorno A., Olivera M., Politano M., Anguissa F., Lobotka S., Spinazzola L., De Bruyne K., McTominay S., Hojlund R.. A disposizione: Alisson Santos, Beukema S., Contini N., Elmas E., Gilmour B., Giovane, Gutierrez M., Mazzocchi P., Meret A. Allenatore: Conte A..
Reti: al 1' pt Strefezza G. (Parma) .
L’arbitro
La direzione di gara è stata affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno L. Rossi e Mastrodonato, mentre Collu svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Abisso, con Marini come supporto.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL PARMA – Cuesta deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Pellegrino e con gli infortuni di Cremaschi e Frigan. Davanti a Suzuki dovrebbe schierare una linea difensiva composta da Delprato, Circati e Valenti. Sulle fasce Britschgi e Valeri garantiranno ampiezza, mentre in mezzo Nicolussi Caviglia, Keita e Bernabé avranno il compito di dare equilibrio e qualità. In avanti spazio a Strefezza e Oristanio.
COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte riproporrà il suo 3-4-2-1 con Milinkovic‑Savic tra i pali e una difesa formata da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Sulle corsie Politano e Spinazzola offriranno spinta e profondità, mentre Lobotka e Anguissa presidieranno il centrocampo. Sulla trequarti agiranno De Bruyne e McTominay. In attacco, Hojlund sarà il riferimento centrale.
Probabili formazioni di Parma-Napoli
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. Allenatore: Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.