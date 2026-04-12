Parma-Napoli 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Napoli di Domenica 12 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Domenica 12 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Ennio Tardini”, andrà in scena Parma-Napoli, gara valida pèr la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Una partita che mette in palio punti cruciali per due squadre con ambizioni molto diverse. Il Parma cerca serenità e continuità per chiudere il discorso salvezza, il Napoli vuole consolidare il secondo posto e restare in scia dell’Inter.

Il Parma non è riuscito a interrompere la serie negativa che dura ormai da cinque giornate. Tre pareggi e due sconfitte hanno frenato la corsa dei crociati, che nell’ultimo turno si sono fermati sull’1-1 contro la Lazio. Nonostante il momento complicato, la squadra di Cuesta ha comunque ampliato a otto punti il margine sulla zona retrocessione, mantenendo un margine di sicurezza prezioso. Il Parma occupa il tredicesimo posto con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, ventidue reti realizzate e trentanove incassate.

Il Napoli arriva invece da un successo pesante. L’1-0 rifilato al Milan ha permesso agli azzurri di scavalcare i rossoneri e di consolidare il secondo posto, pur restando a sette lunghezze dall’Inter capolista. Con 65 punti, venti vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, quarantasette gol segnati e trenta subiti, la squadra di Conte continua a inseguire un finale di stagione da protagonista. All’andata, lo scorso 14 gennaio, la sfida si chiuse senza reti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PARMA-NAPOLI]

PARMA: Suzuki Z., Circati A., Troilo M., Valenti L., Delprato E., Bernabe A., Nicolussi Caviglia H., Keita M., Valeri E., Elphege N., Strefezza G.. A disposizione: Almqvist P., Britschgi S., Carboni F., Corvi E., Estevez N., Mikolajewski D., Ndiaye A., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Sorensen O. Allenatore: Cuesta C..



NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Juan Jesus, Buongiorno A., Olivera M., Politano M., Anguissa F., Lobotka S., Spinazzola L., De Bruyne K., McTominay S., Hojlund R.. A disposizione: Alisson Santos, Beukema S., Contini N., Elmas E., Gilmour B., Giovane, Gutierrez M., Mazzocchi P., Meret A. Allenatore: Conte A..



Reti: al 1' pt Strefezza G. (Parma) .

Suzuki Z., Circati A., Troilo M., Valenti L., Delprato E., Bernabe A., Nicolussi Caviglia H., Keita M., Valeri E., Elphege N., Strefezza G..Almqvist P., Britschgi S., Carboni F., Corvi E., Estevez N., Mikolajewski D., Ndiaye A., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Sorensen O.Cuesta C..Milinkovic-Savic V., Juan Jesus, Buongiorno A., Olivera M., Politano M., Anguissa F., Lobotka S., Spinazzola L., De Bruyne K., McTominay S., Hojlund R..Alisson Santos, Beukema S., Contini N., Elmas E., Gilmour B., Giovane, Gutierrez M., Mazzocchi P., Meret A.Conte A..al 1' pt Strefezza G. (Parma) .

L’arbitro

La direzione di gara è stata affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno L. Rossi e Mastrodonato, mentre Collu svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Abisso, con Marini come supporto.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Cuesta deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Pellegrino e con gli infortuni di Cremaschi e Frigan. Davanti a Suzuki dovrebbe schierare una linea difensiva composta da Delprato, Circati e Valenti. Sulle fasce Britschgi e Valeri garantiranno ampiezza, mentre in mezzo Nicolussi Caviglia, Keita e Bernabé avranno il compito di dare equilibrio e qualità. In avanti spazio a Strefezza e Oristanio.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte riproporrà il suo 3-4-2-1 con Milinkovic‑Savic tra i pali e una difesa formata da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Sulle corsie Politano e Spinazzola offriranno spinta e profondità, mentre Lobotka e Anguissa presidieranno il centrocampo. Sulla trequarti agiranno De Bruyne e McTominay. In attacco, Hojlund sarà il riferimento centrale.

Probabili formazioni di Parma-Napoli

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: