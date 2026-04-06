Napoli-Milan 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Milan di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Lunedì 6 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli-Milan, big match e posticipo serale della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La corsa scudetto passa dal Maradona. Con l’Inter capolista che ha travolto la Roma per 5-2, Napoli e Milan inseguono da lontano: i rossoneri sono a quota 63 punti, frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e tre sconfitte, con quarantasette gol segnati e ventitré subiti; il partenopei seguono a 62 punti, con diciannove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, quarantasei reti realizzate e trenta incassate.

Per entrambe, questa sfida può rappresentare l’ultima occasione per continuare a credere nel titolo.

Il Napoli arriva da quattro vittorie consecutive, il miglior momento della sua stagione. La squadra di Conte ha ritrovato ritmo e fiducia, soprattutto grazie al rendimento straordinario in casa: i partenopei sono infatti l’unica formazione del campionato ancora imbattuta al Maradona.

Il Milan, invece, ha accolto la sosta come un’occasione per riorganizzare le idee. Due delle tre sconfitte stagionali sono arrivate nelle ultime cinque partite, ma i rossoneri restano una delle squadre più solide in trasferta, con trentadue punti raccolti lontano da San Siro. Nel turno precedente i rossoneri hanno battuto il Torino 3-2. All’andata, lo scorso 18 dicembre, la squadra di Conte si impose 2-0.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-MILAN]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-MILAN 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 23' bella palla costruita da Spinazzola ma piazzato con il destro alto 19' angolo per il Napoli, allontana la difesa con Modric 18' giocata corale del Milan con Bartesaghi a far sponda su Pavlovic ma non riesce a mettere forza sulla conclusione in area 12' giocata di Modric in mezzo a tre giocatori, fallo di Buongiorno e giallo per lui. Sulla punizione palla scodellata in area e tocco di testa di Pavlovic in anticipo su un incerto Milnkovic-Savic ma mira errata! 11' prova ad alzare il pressing il Milan, qualche problema al ginocchio per Saelemaekers ma al momento non ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico 7' fermato in offside Giovane 6' tentativo di interno piede dal limite di Fofana, centrale non preoccupa Milinkovic-Savic 4' intervento falloso di Anguissa su Rabiot, punizione Milan sulla trequarti d'attacco e palla intercettata dalla difesa si parte! Calcio d'avvio battuto da Napoli che deve fare a meno di Hojlund, in avanti c'è Giovane Napoli e Milan in campo, tutto pronto all'inizio del match Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli-Milan posticipo della 31° giornata. Dalle ore 20:45 seguiremo il big match del Maradona. TABELLINO NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Contini, Meret; Beukema, Mazzocchi; Gilmour, Elmas; Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Gimenez, Leão. Allenatore: Allegri. Reti: Ammonizioni: Buongiorno Recupero:

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Contini, Meret; Beukema, Mazzocchi; Gilmour, Elmas; Alisson, Politano. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Gimenez, Leão. Allenatore: Allegri.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia del match Allegri ha spiegato che la squadra sosterrà l’ultimo allenamento nel pomeriggio e che solo dopo prenderà le decisioni definitive sulla formazione. Ha sottolineato che gli attaccanti stanno tutti bene: Leao è rientrato in buone condizioni, Pulisic ha recuperato senza problemi dagli impegni con la nazionale e Gimenez ha mostrato entusiasmo e crescita. Ha aggiunto che anche Füllkrug e Nkunku sono in buone condizioni e che Loftus-Cheek è tornato a disposizione. Ha annunciato inoltre che da martedì rientrerà anche Gabbia.

Riguardo alle incognite post-sosta, ha osservato che le partite dopo la pausa sono sempre delicate, soprattutto con la Pasqua di mezzo. Ha definito questo turno particolarmente importante, potenzialmente decisivo, e ha insistito sulla necessità di avere giocatori lucidi, perché cambiano ritmi e temperature. Ha ricordato che il calcio può ribaltare mesi di lavoro in pochi giorni e che serve massima attenzione.

Sul Napoli ha riconosciuto la forza dell’avversario, sottolineando come, nonostante i numerosi infortuni, la squadra sia ancora pienamente in corsa. Ha affermato che il risultato finale dirà se il rientro dei giocatori sarà stato un vantaggio o meno, perché nel calcio sono proprio i risultati a determinare giudizi e meriti.

L’arbitro

La partita sarà affidata a Daniele Doveri, con Giovanni Baccini e Valerio Colarossi come assistenti. Luca Pairetto sarà il quarto ufficiale, mentre al Var opererà Maurizio Mariani, assistito da Aleandro Di Paolo.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che ha dato equilibrio e continuità nelle ultime settimane. Milinkovic-Savic sarà il riferimento tra i pali, con Beukema, Buongiorno e Olivera a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola, mentre Anguissa e Lobotka guideranno il centrocampo. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e McTominay, chiamati a supportare Hojlund, punto di riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Davanti a Maignan, la difesa sarà formata da Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo Saelemaekers e Bartesaghi presidieranno le corsie laterali, mentre Fofana, Modric e Rabiot comporranno il cuore della manovra. In attacco, Pulisic e Leao.

Probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: