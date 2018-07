Parma, parla Carra: “Richieste troppo severe, siamo fiduciosi”

L’amministratore delegato della compagine ducale ha parlato all’indomani della richiesta della FIGC nei confronti degli emiliani.

PARMA – Giorni di ansia e paura per il Parma. Nella giornata di ieri, infatti, la FIGC ha chiesto due punti di penalizzazione sulla stagione appena conclusa e, dunque, retrocessione in Serie B per la compagine ducale con annessa squalifica di 4 anni per Calaiò. Luca Carra, amministratore delegato del Parma, è intervenuto al microfono di Sky Sport, commentando le vicende legate al processo che ha travolto la società ducale: “La richiesta della pena è stata troppo pesante secondo noi. Allo stesso tempo volevamo essere qui, io e il direttore sportivo, per dare un messaggio di tranquillità. Continuiamo ad essere ottimisti, questo impianto accusatorio è debole per le pene richieste. Vogliamo dar tranquillità alla squadra, che deve continuare a preparare la stagione che stiamo per iniziare.

La sentenza dovrebbe uscire venerdì o lunedì, vedremo quale sarà. Credo che se questa sentenza ci penalizzerà noi ci opporremo e questo allungherà i tempi, si andrà oltre la prima settimana d’agosto. Le tempistiche sono precise. Dopo le emissioni dei verdetti, ci sono 48 ore per il ricorso. Dopo il ricorso passeranno dieci giorni per la successiva udienza, si rischia di andare attorno al 10 agosto o anche oltre. Stiamo comunque facendo mercato, fiduciosi e ottimisti, siamo convinti di giocare la Serie A l’anno prossimo. E’ chiaro che dobbiamo valutare tante cose, ma continuiamo a fare il nostro lavoro”.