D’Aversa e la voglia di riscatto, De Zerbi con la squadra che gira a mille. Quali saranno gli undici scelti dai due tecnici?

PARMA – Da una parte la voglia di riscatto dopo la deludente prova di Roma contro la Lazio, dall’altra la voglia di conferme dopo l’exploit con la SPAL. Parma e Sassuolo questa sera in campo con due diversi intenti e la voglia comune di conquistare i tre punti. “È una squadra molto preparata, allenata da un bravo allenatore e con giocatori di qualità. Per fare risultato ci vogliono determinazione e cattiveria in fase difensiva e lucidità e serenità quando siamo noi a costruire, non dobbiamo cercare l’obiettivo con quell’ansia che ti può portare a errori tecnici e di equilibrio” ha sottolineato alla vigilia D’Aversa parlando dell’avversario e di come poter interpretare al meglio il match. “Cerchiamo continuità di risultati, anche in trasferta, abbiamo una rosa forte e completa” dice De Zerbi che ha fatto riferimento anche a Defrel, tra le più gradite e per certi aspetti novità positive di questo inizio stagione.

Dalle 20 sapremo con certezza le formazioni ufficiali che si daranno battaglia nel match che sarà diretto da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Con lui ci saranno Preti di Mantova e Cecconi di Empoli. Quarto Ufficiale Ghersini di Genova mentre assistenti VAR Nasca di Bari e Valeriani di Ravenna. Parlando di ultimi precedenti tra le due squadre ricordiamo lo 0-0 della scorsa stagione e quello del 2014 – 2015 dove gli ospiti vinsero 3-1 grazie alle reti di Floccari, Acerbi e Taider mentre tra i padroni di casa a segno un certo Cassano. Quest’ultimo fu protagonista anche dell’ultimo successo ducale nel 2013 – 2014 sempre per 3-1 con le altre reti di Palladino e Rosi e in mezzo il temporaneo pari su rigore di Berardi.

Le formazioni ufficiali di Parma – Sassuolo

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Barillà, Scozzarella; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella G., Laurini, Scozzarella, Sprocati, Karamoh, Cornelius. Allenatore: D’Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Muldur; Locatelli, Obiang, Magnanelli; Berardi, Caputo, Boga. A disposizione: Pegolo, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Peluso, Romagna, Marlon, Mazzitelli, Duncan, Traoré, Bourabia, Defrel, Raspadori. Allenatore: De Zerbi