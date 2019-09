Parma – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

PARMA – Lunedì 30 settembre alle ore 20.45 si giocherà Parma – Torino, match valido per il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo ed in classifica occupano il decimo posto con 6 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che vengono dalla vittoria in rimonta col Milan ed in classifica occupano il quarto posto, insieme a Cagliari e Napoli, con 9 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 30 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Gagliolo sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bruno Alves e Iacoponi. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Kulusevski, Inglese e Gervinho.

QUI TORINO – Gli ospiti dovrebbero rispondere col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto arretrato formato da Izzo, Bonifazi e Bremer. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Baselli e Berenguer mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Verdi e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Torino, valido per il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Parma – Torino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillá; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Ennio Tardini