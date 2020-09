Elenco delle partite previste per oggi martedì 1 settembre 2020: in primo piano tante amichevoli oltre alle sfide nel resto del mondo

ROMA – Tutti i campionati maggiori sono fermi, in attesa di ripartire per una stagione che si preannuncia esaltante. In primo piano ci sono le amichevoli delle compagini in ritiro: alle ore 17 si giocherà Lazio-Padova con i capitolini che vogliono confermarsi dopo l’ottima stagione disputata mentre la squadra veneta vuole riconquistare la Serie B. Di seguito l’elenco completo delle poche sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

14:00 Middlesbrough FC - Newcastle United

14:30 Swansea City - Forest Green Rovers



15:00



SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern

Millwall FC - Crystal Palace

16:00 Birmingham City - Walsall FC

17:00 Reading FC - West Ham United

18:00 Derby County - Sheffield United

19:00 Everton FC - Blackburn Rovers

20:00 Beşiktaş - Sivasspor



Australia > NPL Queensland 2020

11:30 Moreton Bay United - Eastern Suburbs



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst

19:00 Salzburger AK 1914 - FC Pinzgau Saalfelden



Bielorussia > Kubok 2020/2021 > 3. Giornata

15:00 NFK Minsk - Dinamo Minsk



Brasile > Série B 2020

01:00 Guarani - SP - Oeste - SP

22:00 Botafogo - SP - Cuiabá - MT



Cile > Primera División 2020

18:00 Coquimbo Unido - Audax Italiano



Cina > Super League 2020

12:00 Qingdao Huanghai - Wuhan Zall FC

14:00 Beijing Guoan - Chongqing Lifan



Ecuador > Serie A 2020

19:15 Deportivo Cuenca - Técnico Universitario

21:30 Orense SC - Mushuc Runa



Finlandia > Veikkausliiga 2020



17:30



FC Honka - Helsingfors IFK

Haka Valkeakoski - Ilves Tampere



Francia > National 2020/2021



20:00



FC Annecy - FC Villefranche Beaujolais

SO Cholet - FC Sète

Sporting Club Lyon - US Concarneau

Stade Briochin - Stade Laval

US Avranches - US Créteil-Lusitanos

US Quevilly-Rouen - FC Bourg-Péronnas

20:45 Red Star FC - Le Mans FC



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021

17:00 SC Schiltigheim - AJ Auxerre (CFA)



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021

17:30 SV Lichtenberg 47 - BSG Chemie Leipzig



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

04:05 Club León - Atlas Guadalajara



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura

00:00 CF Pachuca - Cruz Azul



02:00



CF Monterrey - Club León

Club Tijuana - CF América



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

01:00 Sol de América - Libertad



Peru > Primera División 2020 Apertura

01:00 Sport Boys - FBC Melgar

18:00 Carlos Stein - Universidad Técnica

20:15 Universidad San Martín - Deportivo Binacional



Uruguay > Segunda División 2020

17:15 Villa Española - Atenas

19:30 Tacuarembó - Villa Teresa

22:00 Racing - Sud América



Uzbekistan > Super League 2020

16:00 Navbahor Namangan - Pakhtakor Tashkent

Buxoro FK - Pakhtakor Tashkent