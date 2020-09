Tra poco meno di tre settimane comincerà ufficialmente la nuova stagione, di seguito il programma delle amichevoli delle venti squadre di Serie A.

ROMA – Le venti squadre di Serie A sono in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Nella giornata di domani, infatti verrà presentato il calendario del nuovo campionato mentre il 19 settembre comincerà ufficialmente la nuova stagione. Di seguito l’elenco completo delle amichevoli in programma per le venti protagoniste del massimo campionato italiano.

Serie A 2020/2021: il programma delle amichevoli delle venti squadre

ATALANTA

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

BENEVENTO

– Roma-Benevento: 5 settembre, ore 18, Trigoria

– Benevento-Reggina: 12 settembre, ore 19, Stadio Vigorito

BOLOGNA

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

CAGLIARI

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

CROTONE

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

FIORENTINA

– Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-0

– Fiorentina-Lucchese: 6 settembre, ore 19.30, Stadio Franchi

– Fiorentina-Reggiana: 13 settembre, ore 21, Stadio Franchi

GENOA

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

HELLAS VERONA

– Hellas Verona-NG Gorica: sede e orario da definire

– Hellas Verona-Cremonese: 12 settembre, ore 17.30, Campo Sportivo Comunale’ di Villafranca

INTER

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

JUVENTUS

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

LAZIO

– Lazio-Triestina 2-2

– Lazio-Fior Barp Mas: 30 agosto, ore 17, Auronzo annullata causa maltempo

– Lazio-Padova: 1 settembre, ore 17, Auronzo

– Lazio-Vicenza: 5 settembre, ore 16, Auronzo

MILAN

– Milan-Novara: 2 settembre, ore 17, Milanello

– Milan-Monza: 5 settembre, ore 20.45, San Siro

– Milan-Vicenza: 7 settembre, ore 17, Milanello

NAPOLI

– Napoli-Castel di Sangro 10-0; Napoli-L’Aquila 11-0

– Napoli-Teramo: 4 settembre, ore 17, stadio ‘Patini’ di Castel di Sangro

PARMA

– Parma-Carpi: 1 settembre, 17.30, Collecchio

–Parma-Empoli: 6 settembre, ore 17.30, Stadio Ennio Tardini

ROMA

– Roma-Benevento: 5 settembre, ore 18, Trigoria

SAMPDORIA

– Alessandria-Sampdoria: 5 settembre, ore 21.00, Stadio Moccagatta

– Derthona-Sampdoria: 6 settembre, ore 20.30, Stadio Coppi

– Piacenza-Sampdoria: 9 settembre, ore 21.00, Stadio Garilli

SASSUOLO

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

SPEZIA

– Nessuna amichevole in calendario per il momento

UDINESE

– Udinese-Vicenza 3-2

– Udinese-Legnago: 3 settembre, ore 19

– Udinese-Venezia: 13 settembre, ore 19